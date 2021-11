¿Qué medios de EU destacan mensaje de AMLO en la ONU?

El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde habló del combate a la corrupción y la desigualdad fue tomado con tibieza y con la nula cobertura de los medios internacionales.

Por ejemplo los principales diarios en Estados Unidos como The New York Times, The Washington Post o The Wall Street Journal no hicieron eco de la noticia generada durante la Asamblea del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde el mandatario mexicano propuso implementar un financiamiento para más de 750 millones de personas que viven en la pobreza, con recursos principalmente de los ricos.

En tanto medios como El País o The Angeles Times retomaron, sin destacar el discurso de López Obrador en su visita a Nueva York.

Mientras que medios como Sputnik y Russia Today, dos plataformas de comunicación del gobierno ruso, destacaron por su parte, que el presidente de México planteó un programa para combatir a los más desfavorecidos a base de cobrar cuatro por ciento a las mayores fortunas del mundo.

Otro de los medios que reprodujo el plan de López Obrador ante la ONU fue Al Jazeera, una agencia de noticias catarí, en su versión en inglés.

En el caso de los medios ingleses como The Guardian, Financial Times o BBC Mundo, no retomaron en sus espacios el discurso del presidente López Obrador.

La revista francesa Charlie Hebdo fue crítica con el estado de seguridad de México y con el mensaje del presidente López Obrador ante el consejo de seguridad de la ONU, pues publicó una caricatura donde se puede ver a un mexicano con sombrero sentado en el suelo en plena balacera.

Lo que encontré en la Prensa Internacional sobre la presencia de AMLO ante la ONU.

Es Charlie Hebdo... Revista satírica y polémica parisina, hace alusión.

Me imagino que es Lopez Obrador el que yace en el suelo.#RevoluciondelIntelecto pic.twitter.com/zZ3VpFcELc — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) November 10, 2021

En su esperado discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, López Obrador propuso crear el Plan Mundial por la Fraternidad y el Bienestar, un fondo para garantizar una vida digna a 750 millones de personas que viven con menos de dos dólares al día.

De acuerdo con el mandatario mexicano este fondo procede de al menos tres fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4 por ciento de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta, otra parte una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2 por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20.

López Obrador comentó en el Consejo que de cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares.













kach