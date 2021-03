Critican "muralla" frente a Palacio Nacional; "protege a mujeres"; Segob

Palacio Nacional, donde reside el presidente Andrés Manuel López Obrador y ofrece sus conferencias mañaneras, fue blindado este viernes con vallas metálicas de varios metros de altura previo a las marchas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que será el próximo lunes 8 de marzo, también conocido como 8M.

"Las vallas son inclusive para la protección de las mismas mujeres... el otro día incluso varias mujeres resultaron quemadas", justificó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en entrevista con Azucena Uresti.

"Tienen miedo porque nosotras ya no tenemos miedo", señaló el Colectivo Nacional Feminista (Conafem) en sus redes sociales como reacción a la "muralla" instalada en Palacio Nacional.

"Tienen miedo porque nosotras ya no tenemos miedo", señaló el Colectivo Nacional Feminista (Conafem).

El muro de la vergüenza y del miedo a las mujeres sin miedo.

Patricia Olamendi preguntó en Twitter: "¿tanto miedo nos tienen?", acompañado de una foto de la "muralla" de Palacio Nacional.

En Twitter, en la cuenta del fotoperiodista Daniel Ojeda, resaltó que la imagen desde las alturas del cerco de Palacio Nacional fue hecho para la cobertura de El Heraldo de México.

Feministas serán recibidas por "murallas" de 3 metros que rodean Palacio Nacional y así fue como El Heraldo de México sobrevoló el Zócalo de la CDMX.

Vía: Daniel Ojeda

Palacio Nacional amaneció amurallado. Qué bueno que no vendieron esas vallas metálicas hechas durante la época neoliberal...

Esta es la primera vez que este recinto es cubierto por vallas metálicas, luego de que el presidente López Obrador dijera en la mañanera del jueves que las mujeres son bienvenidas en el Zócalo.

Palacio Nacional y calles del centro amanecen blindados con muros de metal; desde la calle de Moneda hasta la calle de Corregidora ante la marcha del #8M2021

En reunión en el Senado, la senadora Kenia López Rabadán en discusión con integrantes de la Comisión de Comisión para la Igualdad de Género sobre el muro de metal colocado en Palacio Nacional.

La Senadora Kenia López Rabadán en discusión con integrantes de la Comisión de Comisión para la Igualdad de Género del Senado sobre el muro de metal colocado en Palacio Nacional.

En la pasada marcha del 8M de 2020, las mujeres sólo encontraron un "escudo humano" conformado por policías Ateneas que buscaban evitar pintas en Palacio Nacional. En 2019, tampoco existió un operativo de seguridad en el inicio del sexenio de López Obrador.

Las protestas han tomado mayor potencia ante la posible candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, impulsado por Morena, partido del presidente, a pesar de que se le ha acusado en diversos casos de abuso sexual.

López Obrador ha defendido la candidatura y ha señalado que los ataques contra Salgado se deben a que es temporada electoral.

¡NUNCA! Rumbo al #DiaInternacionalDeLaMujer se había recibido así a las Mujeres Mexicanas



Qué triste papel para @Claudiashein, tener que obedecer al machista de Palacio Nacional @lopezobrador_



Se equivocan, sus bardas no van a detener la exigencia de #Justicia para las Mujeres pic.twitter.com/3Nz2V6QAs4 — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) March 5, 2021

Desde el miércoles, el presidente se ha venido refiriendo a las marchas feministas con motivo de Día de la Mujer, ya que les ha pedido actuar de forma pacífica y sin violencia.

"Que se cuiden, y a corear y gritar con todo, con libertad, pero sin violencia", comentó al decir que en México hay libertad de manifestación.

México, el país donde se cuidan más las paredes, monumentos y edificios que las vidas de las mujeres.



México, el país donde se cuidan más las paredes, monumentos y edificios que las vidas de las mujeres. Así se preparan en Palacio Nacional para recibir las manifestaciones de mujeres del #8M2021

Así le recordaron al senador de Morena, Ricardo Monreal, que no estaba de acuerdo con vallas colocadas en el Zócalo en 2016, cuando era titular de la entonces delegación Cuauhtémoc.





OTROS DICHOS DE AMLO EN DEFENSA DE SALGADO MACEDONIO





En un nuevo día de ataques contra la prensa nacional e internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió por la primera plana del The New York Times del miércoles en la que señalan al mandatario de dar apoyo a Félix Salgado Macedonio, quien sigue en la batalla por ser candidato a la gubernatura de Guerrero.

"¿No sabrá el New York Times que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero? Y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato, cuando surge todo este escándalo.

"¿Qué no saben los de los de New York Times que el acusador principal de Félix fue el exprocurador de Guerrero, del gobierno del PRI? O sea, no investigan, calumnian", dijo en una nueva defensa a favor de Salgado Macedonio, sobre quien pesan diversas acusaciones de abuso sexual.

Agregó que este tipo de situaciones no ocurren sólo en México, sino a nivel mundial, por lo que se dijo en desacuerdo del NYT.

El presidente indicó que los que escriben esos reportajes toman partido, pues dijo que es una campaña.

"¿Por qué no vienen aquí o recopilan lo que hemos dicho sobre este caso aquí?, de que tienen que resolver los ciudadanos de Guerrero, las mujeres y los hombres de Guerrero; de que, si hay una acusación, pues una autoridad tiene que juzgar; que no puede haber linchamientos políticos.

