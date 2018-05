Ni el susto frenó memes por el sismo

REDACCIÓN 16/05/2018 10:01 a.m.

El nuevo sismo de 5.2 grados que disparó la alerta sísmica en la Ciudad de México causó una nueva lista de memes para pasar este nuevo susto.

Aquí algunos de los mejores que subieron a las redes luego de que no se percibiera el momento telúrico:

????No corro, no grito, no empujo.

????No corro, no grito, no empujo.

????No corro, no grito, no empujo.

????No corro, no grito, no empujo.

????No corro, no grito, no empujo.

???? ¡PUTO EL ULTIMOOO.!#AlertaSismica