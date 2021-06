Los memes de la afición para que Nacho Rivero se quede en Cruz Azul

La novela de si Ignacio "Nacho" Rivero se quedará en el Cruz Azul no termina, pero tiene como límite el próximo 30 de junio, día en el que vence el préstamo con opción a compra que si firmó con los Xolos de Tijuana, dueños de su pase.

Las directivas Cruz Azul y Tijuana han tenido unas extensas negociaciones fallidas para lograr que la máquina celeste se quede con los servicios del multifuncional futbolista uruguayo, ya que puede jugar de lateral o medio ofensivo por ambas bandas e, incluso, como mediocampista de contención.

Se informa que los Xolos piden entre 4 y 4.5 millones de dólares por la ficha de Rivero, quien se quiere quedar en Cruz Azul y se presentó a los entrenamientos en las instalaciones celestes. Sin embargo, el cuadro cementero no cuenta con los recursos para pagar por los servicios del charrúa.

En redes sociales, los aficionados se han pronunciado desesperados porque Nacho Rivero permanezca en Cruz Azul e, incluso, surgieron memes y sugerencias de realizar una "coperacha" para poder comprar al nuevo ídolo cruzazulino.

El exdelantero azul, Emmanuel Villa, fue uno de los que promovió que el equipo abriera una cuenta para depositar y alcanzar el dinero que se necesita para retener a Rivero.

"¿Qué antecedente hay de eso? ¿Cómo se hace? No me gustaría eso, la institución tiene que responder por sacar esto adelante. Vamos a pensarlo, me encantaría decir que sí, pero luego vendría la exigencia: ¡bueno yo puse dos mil pesos y ahora tienen que ser campeón!' Yo también depositaría, pero esto no es así", indicó el presidente del equipo, Álvaro Dávila, en entrevista con Javier Alarcón.

