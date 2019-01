El otro lado del desabasto: compras de pánico, filas y desinformación en CDMX

REDACCIÓN 08/01/2019 06:37 p.m.

Luego del anuncio del desabasto de gasolina en la Ciudad de México, cientos de capitalinos comenzaron a abarrotar las gasolineras que aún tienen combustible para hacer compras de pánico y reserva.

Según se han reportado en redes sociales y en diversos medios, en algunas gasolineras de la Ciudad de México, existen largas filas de automovilistas que esperan surtir de combustible en sus vehículos.

@Claudiashein no hay reportes de escasez de gasolina? Mire la gasolineria de Colinas del Sur en Alvaro Obregon, CDMX por no haber en Sabta Fe ni Cuajimalpa, hay compras de panico! @lopezobrador_ ya para esta pendejada que estas haciendo, esta peor la cura que la enfermedad. pic.twitter.com/XAnNGOhzuJ

En la gran mayoría de los casos, los automovilistas han admitido que tras enterarse vía WhatsApp o por los medios de comunicación, subieron a sus autos para tener gasolina y comprar una reserva.

Hasta el día de hoy, no he vivido el "desabasto", anoche cargamos gasolina normal, no había ni fila en la gasolinera... pero ahora leo gente histérica queriendo ir a llenar bidones para no quedarse

Veo que se dio alerta del desabasto, y la gente hace compras de pánico en CDMX