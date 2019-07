Campesinos desquician carreteras en más de 20 estados

Campesinos iniciaron bloqueos en al menos 20 estados, para exigir al gobierno federal la liberación del presupuesto para apoyar el campo.

Desde esta mañana las Cadenas Productivas Nacionales ''Por un campo con Bienestar'' iniciaron con diversos bloqueo en las casetas de cobro de acceso a la Ciudad de México.

Puedes leer: Ante incumplimiento campesinos saquean bodegas de fertilizantes

Las protestas en los estados de México, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Morelos, Jalisco, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Chihuahua y Campeche.



Por ejemplo en Oaxaca, hay manifestaciones en 10 tramos de la carretera federal y la autopista con dirección a Veracruz y Puebla, además de caminos que van de la capital al sur de la entidad.

Además, también fue bloqueado al acceso al aeropuerto de la ciudad de Oaxaca.En Morelos está afectada la caseta Tres Marías, así como la vía de Huitzilac y Xochitepec.

En Veracruz, hay bloqueos en Xalapa, en la Autopista La Tinaja-Acayucan y en la zona de Córdoba.

Mientras que en Tamaulipas, fue cerrado el paso a los camiones cargados para importación de granos en el Puente de Nuevo Progreso, en Río Bravo, informó Agustín Hernández, presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

Productores agrícolas de la zona de San Luis Potosí y Veracruz se reunieron también en la carretera Tampico-Valles.

¿QUÉ PIDEN LOS CAMPESINOS?

Entre sus principales demandas están:

Respeto al presupuesto de la de la Secretaría de Agricultura etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Evitar el desmantelamiento de la estructura orgánica de dicha dependencia.

Creación de una Comisión Permanente de atención al campo y de Comisiones Estatales.

Privilegiar la existencia e impulso de los programas de comercialización y ordenamiento de mercados, de impulso a la autosuficiencia alimentaria y de sanidades.

TOME SUS PRECAUCIONES PARA ESTE MIÉRCOLES... Posibles bloqueos en al menos 7 puntos carreteros de #Veracruz. Las protestas son de campesinos y productores. pic.twitter.com/El1DkrpOlZ — Pablo Jair Ortega (@pablojair) 17 de julio de 2019

Sobre estas movilizaciones, el presidente López Obrador expresó que siempre respetará ''el derecho de manifestación y no se va a reprimir al pueblo de México; no se confundan y no se dejen manipular, porque se está apoyando a los productores con muchos recursos''.

Asfixian Tamaulipas seis bloqueos

En demanda de apoyos agrícolas y en protesta por la reducción del presupuesto al campo, productores agrícolas realizan bloqueos en seis puntos de carreteras de Tamaulipas.

Esto como parte de las movilizaciones que realizan organizaciones campesinas en lo que han denominado Movilización Nacional por la Productividad y en la cual reclaman que no se suspendan los apoyos para la productividad.

Ante los bloqueos, elementos de la Policía Federal y Policía Estatal vigilan, a fin de evitar que haya agresiones entre productores agrícolas y conductores de vehículos.

Los bloqueos iniciaron poco después de las ocho de la mañana en carreteras de los municipios de Altamira, Mante, González, Tula, San Fernando, la carretera Victoria - Monterrey, así como el Puente Internacional de Nuevo Progreso, para lo cual los campesinos atravesaron tractores, camionetas y camiones de carga.

Los productores no permiten el paso de los tráileres y camiones de carga, pero si dan el paso a ambulancias y de manera intermitente a autobuses de pasajeros y vehículos particulares.

Esto ha causado molestias entre los conductores atrapados, ya que se han hecho filas de casi 10 kilómetros y la circulación se hace lenta en el actual periodo vacacional.

Campesinos han advertido que el bloqueo a las carreteras se pudiera prolongar hasta las 18:00 horas y mantenerlo mañana, hasta recibir una respuesta favorable a sus demandas.

La protesta se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador negó la audiencia a los representantes de los productores agrícolas y las negociones con el titular de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, las diferentes organizaciones campesinas decidieron iniciar los bloqueos en carreteras.

Manuel Guerrero Sánchez, a nombre de los campesinos, advirtió que si se suspenden los apoyos al campo habrá un desplome de la producción agrícola y el encarecimiento de los productos agropecuarios.

"Nosotros explotamos el dialogo, desgraciadamente no hemos recibido atención alguna del Gobierno Federal. Es la única alternativa que nos dejan. Si el Gobierno se sentara a platicar con nosotros entendería que no es una necedad, es una necesidad que tenemos los productores agrícolas", señaló por su parte Raúl García Vallejo, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas.

kach