DEBATE BENITO JUÁREZ

BJ seguirá siendo el mejor lugar para vivir: Taboada

Esta elección se trata de a quién le quieres encargar la seguridad de tus hijos y sobre todo el orden de la delegación Benito Juárez, dice el candidato Taboada

REDACCIÓN 25/05/2018 02:59 p.m.

BJ seguirá siendo el mejor lugar para vivir: Taboada BJ seguirá siendo el mejor lugar para vivir: Taboada

El candidato a la alcaldía de la Benito Juárez por la coalición "Por la CDMX al Frente", Santiago Taboada se comprometió en el debate a lograr la seguridad y el orden de la demarcación.

Reconozco a mis compañeros candidatos por acudir al debate y no tenerle miedo a confrontar las ideas.

Lee también en La Silla Rota: ¿Quiénes ´pelearán´ para gobernar las alcaldías en la CDMX?

Estas son las propuestas:

Seguridad pública

Sí alarmas, sí cámaras, sí mayor número de elementos. Pero un elemento fundamental en la seguridad ciudadana es que tiene que estar involucrada la comunidad. Queremos regresar a un modelo de "policía pie- tierra", porque ese policía a ti y a mí nos conocía, porque ese policía entendía el entorno: qué vehículo era de la zona y cuál no.

Tenemos un gran problema en Benito Juárez relacionado con nuestras fronteras. Por eso hablo de blindar Benito Juárez, necesitamos recuperar la tranquilidad de nuestras colonias que colindan con otras delegaciones, necesitamos redoblar el esfuerzo en presencia policiaca y necesitamos poner en el centro de la toma de decisiones al vecino.

Desarrollo urbano

En el ámbito del desarrollo urbano, Santiago Taboada afirmó que "no habrá ni un centímetro más de varilla fuera de la ley" en Benito Juárez, porque explicó que el gran problema del desarrollo urbano no son solo las edificaciones sino el incumplimiento al uso de suelo.

"Hoy en Benito Juárez tenemos muchas oficinas que no cumplen con la normatividad respectiva. Hoy el jefe delegacional no puede verificar en esa materia. Como alcaldía podremos hacer frente a tres cosas: respeto a la ley, que no se viole el uso de suelo y apostarle a más y mejores espacios públicos. Ya no más centros comerciales", dijo Taboada Cortina.

"Tenemos un problema en el modelo en materia de desarrollo urbano. Hoy si alguien construye en Benito Juárez, muchas de esas obras de mitigación no se quedan en las colonias o en las calles que fueron afectadas. Mi propuesta es muy clara: que todo el desarrollo que se genere se tiene que aplicar en la zona donde fue afectada, con esa inversión podremos rehabilitar toda la red secundaria de drenaje en Benito Juárez".

Santiago Taboada refrendó su compromiso para dar la pelea para que el edificio de la SCT ubicado en Xola y Eje Central, de por lo menos cinco hectáreas para que sean un pulmón verde para los vecinos, para Benito Juárez y para la Ciudad al construirse un gran parque público.

Reconstrucción

19S es un tema sensible para los benitojuarenses, afirmó Santiago Taboada y se dirigió a los damnificados con quienes se comprometió a no realizar una sola reconstrucción con créditos.

"A partir del primero de octubre llevaré a cabo un acompañamiento permanente y un programa coordinado con el gobierno de la CDMX para que recuperes tu patrimonio y no te cueste un solo peso", dijo.

Finalmente se dijo convencido de que Benito Juárez va a seguir siendo "el mejor lugar para vivir pero más seguro más ordenado y con la profunda convicción de que las cosas que hemos hecho las hemos hecho bien".

"Estamos listos para gobernar, para corregir la tarea pero sobre todo para reconocer en tu familia, en la mía, en nuestra familia el que estamos en un lugar privilegiado y que podemos ser el lugar más seguro para vivir en la Ciudad de México", afirmó Taboada.

Al término del debate Santiago Taboada ofreció una conferencia de prensa donde fue cuestionado sobre la negativa del candidato de Morena a la confrontación de ideas en el debate, al respecto Taboada afirmó "el miedo de Fadlala de no presentarse es porque le íbamos a decir sus verdades. Le íbamos a decir cómo él recibió la delegación en el 2003 y como la entregó, prácticamente con más del 50% de crecimiento en estos índices delictivos, así de claro".

Hizo referencia a los actos de violencia que ha protagonizado el candidato de Morena al amenazar a vecinos de Benito Juárez, de los que se tiene registro y que demuestran que es violento, mentiroso e incompetente.

Santiago Taboada atribuyo la poca sensibilidad del candidato de Morena al respecto de los damnificados del 19 de septiembre, pues "es un vecino de la colonia Romero de Terreros de la delegación Coyoacán, él no vive en Benito Juárez y precisamente por eso su falta de sensibilidad", dijo.