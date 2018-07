PORTADAS DESTACADAS

Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO

Se destacan temas como el hartazgo de la población con el actual gobierno, la amplia ventaja del tabasqueño y la felicitación que le envió Trump

REDACCIÓN 02/07/2018 10:08 a.m.

Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO Así vieron prensa nacional e internacional el virtual triunfo de AMLO

Los diarios internaciones destacaron el virtual triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México temas como el hartazgo de la población con el actual gobierno, la amplia ventaja del tabasqueño y la felicitación que le envió el mandatario de EU, Donald Trump.

Lee también en La Silla Rota: Pide AMLO reconciliación; ofrece legalidad y cambios de fondo

En tanto los diarios nacionales se enfocaron más en que López Obrador arrasó en los comicios presidenciales y algunos en su llamado a la reconciliación.

En el caso del The Washington Post, se destaca que la impopularidad del presidente Enrique Peña Nieto y el PRI llevaron a los electores a buscar la alternancia a favor de López Obrador.

El diario español El País publica que la población mexicana gritaba un cambio, por lo que ahora ésta espera una transformación a la altura de la Independencia y la Revolución. Cuestiona cómo logrará AMLO acabar con la corrupción.

La revista británica The Economist indica que el tabasqueño no ha especificado su plan a seguir y cómo enfrentará la corrupción.

The New York Times señala que Andrés Manuel estará más expuesto en caso de que no logre erradicar la corrupción debido a que ahora hay reflectores mediáticos e institucionales que la exhiben.

Por su parte, los periódicos Le Monde de Francia y La Repubblica de Italia no solo destacaron la victoria de López Obrador, ya que consideraron que otro triunfo que se anotó el presidente electo es que Claudia Sheinbaum se perfila como la primera mujer en ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Medios como La Nación, The Guardian y Bloomberg destacaron la felicitación por parte del presidente Donald Trump hacia el próximo presidente de México, ya que el mandatario estadounidense tiene la intención de mejorar la relación con nuestro país.

La noticia de la victoria del candidato de Morena llegó a tierras mundiales, ya que el periódico ruso Komsomolskaya Pravda escribió en una nota sobre las elecciones de México con el encabezado "El nuevo presidente de México fue el ´candidato ruso´" debido a que hace alusión a los ´supuestos´ nexos entre López Obrador y el gobierno de Rusia.

LEA TAMBIEN "Sí se pudo", gritaban afuera del ´búnker´ de campaña de AMLO Cientos de personas se reunieron primero afuera del hotel para escuchar el mensaje del INE y de López Obrador, y de ahí se fueron caminando hacia el Zócalo

LEA TAMBIEN Gana AMLO en QRoo en elecciones libres de violencia En Quintana Roo tuvieron derecho a votar un millón 208 mil 666 ciudadanos registrados en la lista nominal

(Con información de Forbes)

lrc