Acabaré con corrupción, huachicoleo y moches: AMLO

El Presidente de México ofrece su segundo mensaje en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México

REDACCIÓN 01/12/2018 05:06 p.m.

“Aquí en el Zócalo capitalino, luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación, reafirmo el compromiso de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que hoy habló en el Congreso sobre el antiguo régimen y de la nueva política que se llevará a cabo para hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública del país.

Quiero expresar lo que ya hemos hecho y estamos por iniciar lo que podríamos llamar una modernidad desde abajo, podría resumir en una frase lo que buscamos, la purificación de la vida pública de México”.

Reafirmó los compromisos en atención especial a los pueblos indígenas de México. “Es una ignominia, una vergüenza que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, en pobreza y marginación a cuestas”.

Por eso, destacó, los programas de gobierno tendrán como objetivo preferente los pueblos de las diferentes culturas del país y se atenderá a todos los mexicanos, sin importar creencias, clases.

El Presidente afirmó que todos los estudiantes de preparatoria recibirán una beca de 800 pesos mensuales, mientras que los de universidad tendrán beca de 2,400 pesos mensuales.

En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad para 64 mil estudiantes de nivel superior, agregó.

“Se promoverá la educación artística desde la educación básica y se apoyará a creadores y promotores culturales, en especial a los artesanos, a la ciencia y tecnología”, resaltó.

Se cancelará la mal llamada reforma educativa”, advirtió AMLO y se establecerá en el artículo tercero de la Constitución la garantía de la educación gratuita en todos los niveles y el gobierno no ofenderá a los maestros y maestras.

López Obrador destacó que iniciará un programa de construcción y reconstrucción de escuelas tras sismos y de vivienda para damnificados. También comienza un programa de mejoramiento urbano de colonias marginadas de la frontera norte en Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negra, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, indicó.

También prometió un servicio de salud comparable con el que gozan en los países nórdicos.

AMLO apuntó que la inversión que calcula es de 120 mil millones de pesos para los adultos mayores, “ancianos respetables que ya trabajaron toda la vida y que aportaron a la sociedad y que merecen vivir con tranquilidad los últimos años de su vida”.

“Un millón de discapacitados pobres, en especial niñas y niños, de pueblos y de colonias marginadas tendrán pensión al igual que los adultos mayores”, añadió.

López Obrador indicó que Bansefi se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales pronto en todo el territorio nacional para que la gente pobre pueda cobrar la ayuda del gobierno.

¿De dónde va a salir el dinero? Se va acabar la corrupción, no aumentarán los impuestos reales y no se van a crear nuevos impuestos, no va aumentar la deuda pública, no gastaremos más de lo que ingrese al erario; e insistió que no habrá influyentismo ni amiguismo, esas lacras de la política y habrá nómina transparente”, dijo.

“Haremos pocos, muy pocos viajes al extranjero, sólo por causa justificada”, informó.

Los funcionarios públicos no podrán convivir en fiestas, comidas o eventos deportivos con proveedores, contratistas o con inversionistas vinculados a la función pública, indicó.

Ningún funcionario podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado si no tiene autorización, comentó. Nadie podrá detener el tráfico, pasarse los altos, agregó.

Apuntó que el robo de combustible, el huachicoleo, será delito grave, no va haber huachicoleo; a los que hacen estas prácticas ilegales y a sus familiares, no hay ninguna mamá que acepte que su hijo cometió un delito

Aseguró que a las 7 de la mañana hablará diario a la gente, a las familias, para que le digan a los jóvenes que están en malos pasos que “ya se estén quietos… van a tener trabajo”.

Así es como vamos a poner orden, haciendo conciencia, comentó.

Se puso de moda falsificar facturas, se puso de moda la evasión fiscal, será delito grave, al igual que la corrupción, señaló. También comentó que se acabarán los moches que realizaban los legisladores.





El Consejo Nacional Indígena hizo entrega del bastón de mando al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El tabasqueño salió de Palacio Nacional para saludar de mano a la población que se dio cita en el Zócalo capitalino, donde se dejó abrazar y fotografiar por cientos de personas.

En el templete, recibió un ritual por parte de representantes de los pueblos originarios.

“Licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un honor estar aquí con usted, los pueblos originarios y afroamericanos, le pedimos respetuosamente para que usted nos permita hacerle un ritual”.

Les pedimos con respeto y humildad invocar a los viejos abuelos para que permanezcan juntos, con nosotros en este momento y vamos a saludarlo para la plegaria:

“Vientos del este, con amor te saludamos e invocamos tu divina presencia, que la luz ilumine nuestros corazones, que la luz del amor nos permita unirnos al concierto de la armonía cósmica, que así sea”.









