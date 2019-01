Sin "querer" Samsung reveló su nuevo diseño del Galaxy S10

La empresa líder en telefonía y tecnológico Samsung anunció mediante una publicación en su cuenta de Twitter la fecha del Galaxy Unpacked 2019.

De acuerdo a Infobae, este es el evento en el cual la empresa asiática tradicionalmente exhibe sus nuevos dispositivos como antesala del Mobile World Congress en febrero y donde los fabricantes de smartphones también anuncian sus novedades.

Samsung dio a conocer la fecha del evento detrás de una imagen con el número 10 de fondo, haciendo clara referencia a los nuevos Galaxy S10, el nuevo buque insignia de la compañía.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5