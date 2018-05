Hoy se celebró la Gala del Met y Eiza González robó miradas con su vestido de monja futurista

REDACCIÓN 07/05/2018 08:31 p.m.

Hoy se llevó a cabo la Gala del Met y la actriz mexicana Eiza González, acaparó las miradas en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York, al desfilar con un extravagante vestido de monja futurista.

De acuerdo con La Vanguardia, este año la gala del Met dedicó su exposición de moda anual a la iconografía católica, exhibirá vestidos papales que jamás habrían salido del Vaticano.

El acontecimiento de moda más importante del mundo inaugura su edición 2018 en una exposición que podrá ser visitada entre el 10 de mayo y el 8 de octubre en el Costume Institute del Metropolitano de Nueva York.

Con el título "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" ("Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica") quedó inaugurada una edición que promete ser de la más controvertidas de la historia, por estar dedicada a la religión católica.

Las celebridades que asistieron al evento, vistieron exóticos atuendos que hacían referencia a la religión, por eso Eiza optó por un modelo que simulaba un hábito.

En la gala se repasa la huella que el catolicismo ha estampado en los trabajos de diseñadores como Coco Chanel, Gianni Versace, Domenico Dolce, John Galliano, Cristóbal Balenciaga, Christian Lacroix o Stefano Gabbana.

Durante el día, Eiza dio pequeños adelantos del look que llevaría en la nocheĀ a la gala:

Los usuarios de redes celebraron la evolución que tuvo Eiza González de los Oscar, a la fecha:

"I'm sorry, the old Eiza can't come to the phone right now"

"Why?"



"Oh, 'cause she's dead!"... #MetGala pic.twitter.com/GkvoJlkfqA