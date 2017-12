Globos de Oro

Gal Gadot y Ricky Martin serán unos de los presentadores en los Globos de Oro

La 75a entrega de los premios se transmitirá el 7 de enero por NBC con Seth Meyers como anfitrión

REDACCIÓN 28/12/2017 08:56 p.m.

La entrega de los Globos de Oro, se llevará a cabo el próximo 7 de enero (FOTO TOMADA DE WEB)

Ricky Martin, Halle Berry, Gal Gadot y Chris Hemsworth son algunos de los presentadores de los Globos de Oro que se entregarán el primer fin de semana de enero.

De acuerdo con Publimetro, otros de los presentadores anunciados el jueves por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood son Carol Burnett, Shirley MacLaine, Hugh Grant, Kerry Washington, Emma Watson, Sarah Jessica Parker, Seth Rogan y Sharon Stone.

También estará como presentadora, la actriz española Penélope Cruz y el actor venezolano Édgar Ramírez, quien participó en la nueva temporada de "American Crime Story", centrada en el diseñador Gianni Versace, que se estrenará en enero.

Oprah Winfrey también estará en la ceremonia pero ella recibirá el premio anual Cecil B. DeMille que reconoce a personas que han hecho grandes contribuciones a la industria de los espectáculos.

El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles acogerá el 7 de enero la 75 edición de los Globos de Oro, que en esta ocasión contará con el humorista Seth Meyers como maestro de ceremonias.

La película The Shape of Water, del director mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita con siete nominaciones por delante de The Post y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que tienen seis candidaturas cada una.

