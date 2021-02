Con el PAN no me voy enojada, pero perdió su ADN: Gabriela Cuevas

No me voy enojada con el PAN, me voy muy agradecida por 23 años de oportunidades y de amistades, pero en esta elección la única convocatoria a la pluralidad y a la reconciliación del país es la de Andrés Manuel López Obrador, afirma la hoy senadora independiente Gabriela Cuevas. Asegura que Acción Nacional perdió su ADN democrático.

El ADN panista es un ADN democrático, de posibilidad de disentir y de debatir, y en esta ocasión eso se borró, sostiene la legisladora que ha sido seis veces postulada por el PAN a diferentes cargos de elección popular y en todas ellas ganó.

Hace 13 años, cuando Gabriela Cuevas era asambleísta, pagó una fianza para que Andrés Manuel López Obrador no fuera encarcelado con motivo del desafuero, y con ello se hiciera mártir ante los ojos de la sociedad. Él era jefe de Gobierno mientras que Vicente Fox era presidente de la República.

Fue hace 13 años; yo era asambleísta de oposición. En 13 años las cosas cambian muchísimo. Entonces tenía yo 25 años, hoy tengo 38 (….) claramente el mundo cambia, el país también y el tiempo va poniendo las cosas en su justa dimensión. Y parte de lo que he aprendido, ya no digamos en los últimos 13 años sino en las últimas semanas, es que a veces nos falta conocer más a la persona. Parte importante de apoyar la candidatura de Andrés Manuel tiene que ver con haber conocido a Andrés Manuel”.

En su opinión, la apertura que ha tenido el eterno aspirante a la Presidencia de la República en los últimos años y particularmente en los últimos meses, fue el factor más importante al momento de tomar la decisión que la ha tenido inmersa en la polémica en los últimos 10 días.

Hoy eso es lo más importante para mí, que entremos a un proceso plural, incluyente, un proceso de reconciliación”.

Reconoce como error no haberse acercado antes a López Obrador. Apunta que todos deberíamos darnos la oportunidad de conocer más a las personas. En su opinión, el precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” también ha cambiado y está entendiendo que una cosa es gobernar y otra muy distinta es transformar al país. Y eso sólo se logra con la pluralidad

Cuando se le pregunta qué es lo que está pasando en el PAN dado que muchos de sus militantes están dejando sus filas (como también ocurre en otros partidos), ella contesta:

Hay una mezcla de muchos factores y una que tiene que ver con el ADN panista. Yo no me voy enojada con el PAN, me voy agradecida con el PAN por 23 años de oportunidades, de amistades; crecí ahí desde los 15 años. No es que puedas decir ´agarro el corazón y le saco el lado panista´, esas cosas no existen. O que de pronto tengas una epifanía ideológica, tampoco. Pero la única convocatoria a la pluralidad, a construir una reconciliación en el país es la que está llevando a cabo Andrés Manuel y él no le pide a nadie que cambie su forma de pensar. Está pidiendo que lleven a la mesa distintas expresiones”.

Se le insiste: “Morena puede estar siendo un polo de atracción pero ¿cuáles son las condiciones que están favoreciendo las salidas?”

Aquí tengo que hablar con mucha sinceridad. El ADN panista es un ADN democrático. Quienes crecimos en el PAN encontramos en la estructura partidista una oportunidad de debate, de diálogo. La posibilidad de disentir sin que fueras mal visto. Al interior de las bancadas había espacios reales para poder confrontar ideas. Por eso el PAN tenía tan buenos tribunos. Esa vida democrática en el PAN hoy no está clara. Es la primera ocasión en que se borró el proceso democrático”.

¿Te refieres a la postulación de Ricardo Anaya?

En general a todas las candidaturas, pero la postulación de Ricardo Anaya sí va a tener una especie de proceso democrático… con candidatura única. El juego democrático es muy cuestionable cuando la naturaleza de la democracia radica en la posibilidad de decidir.”

Señala que la falta de democracia se evidencia también en la selección de candidatos de todos los niveles y tipos pues el método es la designación y no otros mecanismos, como las encuestas, para determinar a los aspirantes. “Entonces el trabajo que haya hecho la gente parece que fue dejado a un lado y eso sí genera malestar en muchos panistas porque confronta al ADN panista democrático, plural, que tenía la posibilidad de disentir”.

Se ha dicho que tú buscaste una posición en este proceso de selección de candidaturas y que se te cerraron los espacios en el PAN. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?

No es así, y agradezco la pregunta Roberto. Yo presido una organización internacional, la Unión Interparlamentaria. Es la posición parlamentaria más alta que existe en el mundo. Me toca presidir hoy a los parlamentos de 178 países. Para continuar con este cargo sí tengo que seguir siendo legisladora, concretamente diputada federal. Pero esa oferta no me la negó el PAN. Yo sí tenía una oferta en el PAN para tener un distrito que siempre he ganado. Me sorprendió y lamento mucho la respuesta que tuvo el partido ante mi salida. Ahí están mis resultados. Claro que pude haber sido diputada por el PAN (…) El PAN no me cerró las puertas pero hoy tomo una decisión y no lo hago pensando en a ver si hay curul o no hay curul."

Enfatiza que tuvo la misma oferta en los dos partidos pero se dice convencida de que hoy en día se tiene que tomar una decisión entre el México que va en la inercia de la alternancia partidista una y otra vez, y el México de la transición democrática.

La joven legisladora, de larga trayectoria partidista y hablar seguro, recuerda que en la campaña de Vicente Fox a la Presidencia ella coordinó los trabajos con los jóvenes.

Me tocó ver cómo se sumaban personalidades de todos los sectores, de la academia, de la izquierda, otros que venían del PRI. Fue el movimiento que sacó al PRI de Los Pinos y fue un movimiento claramente plural. Parece que a esos plurales ya se les olvidó la importancia de construir en torno a la pluralidad. Ahora quieren regresar a la polarización ideológica y eso nunca le ha resultado al país”.

En su opinión, todos los que se dan baños de pureza democrática deberían comenzar por respetar la pluralidad y la libertad, “y yo lo que estoy haciendo es ejercer mi libertad, como cualquier otra ciudadana en un régimen democrático”.

Entre los diversos cargos que ha tenido, Gabriela Cuevas fue delegada en Miguel Hidalgo, que hoy es gobernada por la panista Xóchitl Gálvez. La actual titular de la demarcación ha presentado dos denuncias penales contra el ex perredista Víctor Hugo Romo, su antecesor en el cargo, por haber pagado obras que no se habían realizado y otras irregularidades en el uso de recursos públicos.

Xóchitl Gálvez había recibido la oferta de Morena de ser candidata al Senado pero cuando se enteró que ese partido había elegido a Romo como candidato a delegado en Miguel Hidalgo se indignó. Decidió entonces considerar la oferta que le hizo la coalición Por México al Frente también para ser candidata al Senado.

Cuando a Gabriela Cuevas se le pide opinión sobre la postulación de Romo, a pesar de las denuncias de su ex compañera de partido, ella responde que no le queda clara la profundidad de las acusaciones. “Quien acusa debe probar y eso no ha ocurrido en casi 3 años”, afirma.

La delegación no está para grillas. Los servicios públicos en Miguel Hidalgo no son de excelencia, los parques están abandonados y se han recortado los programas sociales”.

También señala que si bien su decisión de apoyar a Andrés Manuel tiene una razón de política nacional y no está en la lógica metropolitana, ella es de la idea de que su salida del PAN tendrá una repercusión en el ámbito de la delegación, pues ha sido su entorno desde que nació y donde ha trabajado de cerca con la comunidad toda su vida.

El tema que no quiso tocar fue el de sus propiedades. Afirma que todo lo que se ha dicho en torno a que tiene muchos inmuebles es “fake news”. Dice vivir en un departamento rentado.

Asegura que siempre ha cumplido en tiempo y forma la presentación de sus declaraciones patrimoniales, las cuales no son públicas. Y adelanta que está considerando abrirlas para evitar especulación al respecto. Es una decisión que todavía no está tomada.

En su opinión, el hecho de que las declaraciones sean públicas no garantiza que no haya corrupción. “Los verdaderos corruptos están llenos de prestanombres. En mis declaraciones yo siempre entrego más información de la que se requiere”. Lo que verdaderamente hace falta es voluntad política y que fiscalicen bien las declaraciones.

Al final de la entrevista se le pregunta sobre su relación con el canciller Luis Videgaray, de quien, se afirma, la ayudó para conseguir el cargo de presidenta de la Unión Interparlamentaria.

Agradece la pregunta porque siente que hay una buena dosis de misoginia en quien afirma eso.

No tengo un padrino que me arregla la vida. Me molesta que digan eso porque yo he ganado seis elecciones en México y una internacional. Y eso no es cualquier cosa. No las ganas por tener padrinitos. Cuando decidí buscar esa posición lo hablé con senadores y el Senado pidió institucionalmente el apoyo de la Cancillería”.

