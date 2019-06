Gabriel Soto critica a Geraldine Bazán y no lo bajan de "machista"

REDACCIÓN 01/06/2019 08:03 p.m.

El pleito entre Gabriel Soto y su ex esposa Geraldine Bazán parece no tener fin, una vez más los problemas entre la ex pareja vuelve a robar reflectores. En esta ocasión Gabriel Soto criticó a Geraldine Bazán y se ganó el odio de muchos internautas, no lo bajan de "machista".

De acuerdo con Tribuna, Geraldine Bazán compartió con sus seguidores de Instagram que se encuentra en la filmación de la película "Los Leones" y acompañó la noticia con el pesar que siente por trabajar lejos de sus hijas, consolándose con la idea de que sus pequeñas estarían satisfechas al saber que está trabajando en lo que le apasiona.

"Me tocó trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, muy feliz Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días, aunque no son muchos siempre es duro. ¡¡Vale la pena!! Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más", se lee.

Gabriel Soto comentó su publicación y escribió:

¿Cómo sacrificio si la elección de trabajar es tuya? Porque necesidad, ninguna, ya que yo pago todo para ellas y para ti.

De inmediato seguidores de Geraldine se lanzaron contra Soto y calificaron su comentario como machista y fuera de lugar.

Ver esta publicación en Instagram Felices festejándote hija. Te amo hija mía ???????????????????????? Una publicación compartida de gabrielsoto (@gabrielsoto) el 19 Feb, 2019 a las 8:09 PST



Se me hace tan fuera de lugar el comentario de Gabriel, ¿de verdad tenía que expresar que él se encarga de los gastos de sus hijas y tuyos además? Claro que es sacrificio para ti y para tus hijas porque se dejan de ver por lo menos algunos días y tal vez no sea por la necesidad de dinero, pero si es para tu satisfacción personal para que tú y tus hijas se sientan felices con tus logros como actriz, modelo, mujer, etc. Sé fuerte Gery pasarán rápido los días y volverás a casa con tus mosqueteros". "Ya Gabriel borro el mensaje, pero ya tenemos capture". "Me pareció un comentario de mal gusto de Gabriel Soto", son algunas de las opiniones.

an

LEA TAMBIEN ¿Olvidaste donde estacionaste tu coche? Google Maps tiene un truco para encontrarlo Con ayuda de Google Maps ya no perderás tu coche en el inmenso estacionamiento del centro comercial