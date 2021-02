Gabriel salió a buscar empleo y terminó acusado de una matanza en Veracruz

Xalapa, Ver.- La noche del 23 de mayo de 2016, Gabriel salió de su casa en busca de trabajo en una tienda de celulares. Pero su perfil solo resultó tentador para un comando de policías urgidos de un responsable que apaciguara las críticas por un atentado en el antro Madame que recién había cobrado la vida de siete estudiantes.

Fiscalía fabricó "chivo expiatorio" por matanza en antro gay en Veracruz

Veinticuatro horas después de que Gabriel Martínez Godos fue detenido, el entonces Fiscal General de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras anunció con apremio en una rueda de prensa que el caso que indignó a la ciudad de Xalapa él lo había resuelto en menos de cinco días.

Bravo Contreras -hoy preso por desaparición forzada de personas- advirtió que los responsables del atentado en Madame habían sido cuatro integrantes de la delincuencia organizada, entre ellos el que mostró con fotos ante los medios, un joven entelerido, que no sobre pasaba el metro con 65 centímetros.

Con la declaración del exfiscal se dio fin un escándalo mediático -a escasos días de las elecciones a gobernador- pero a la par la vida de Gabriel Martínez -“Gabo”, como su madre lo llama de cariño- daba un giro de 360 grados. Una nueva vida “sin poder revisar su perfil de Facebook, sin ver las caricatura ni ir a la escuela”, resumió Gabriel.

El atentado en Madame, “la gente que quería escapar se resbalaba con la sangre”.

La historia ligada a Martínez Godos comenzó a las cero horas del 22 de mayo de 2016 cuando él cuidaba a su abuela en una vecindad de Xalapa. De acuerdo con la versión oficial, a la misma hora, pero en el otro extremo de la ciudad, cuatro personas abrieron fuego contra clientes del antro gay Madame, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas.

“Éramos como 200 personas en la disco. Los que querían escapar se resbalaban con la sangre. No sólo fueron 14 heridos, les tiraron hasta a los que estaban en el piso”, relató el tío de una víctima que murió en un hospital, horas más tarde de la agresión.

De acuerdo la versión oficial, en el bar se encontraron 27 cartuchos percutidos calibre 7.62, que fueron utilizados con armas cuerno de chivo y 2.23 de rifles AR-15.

Los hechos que generaron indignación en la capital fueron apaciguados con la presentación de Godos ante la justicia. El joven de entonces 20 años que planeaba estaba estudiar como estilista profesional, se limitaría a cortar el cabello a convictos durante los siguientes 24 meses, en el penal de Pacho Viejo, Veracruz.

Policías “levantaron” a Gabriel Martínez mientras él buscaba empleo

Durante la audiencia inicial -cuando Gabriel ya había sido presentado como presunto multihomicida- el joven expuso ante la jueza de control Verónica Portilla Suazo que su detención se había dado el 23 de mayo de 2016 alrededor de las 19:30 horas. Él recién salía de preguntar por un empleo en un puesto de accesorios para celulares.

Godos aseguró que su detención fue hecha sin una orden de aprehensión y señaló que policías ministeriales adscritos a la Coordinación de Unidad de Detectives de la Delegación Regional de la Zona Centro Xalapa lo privaron de su libertad durante 48 horas, y así lo mantuvieron a base de tortura física y psicológica.

El joven agregó que durante dos días seguidos policías le recalcaban que lo iban a llevar a un terreno para sepultarlo clandestinamente en cachitos, pero que si se declaraba culpable no le harían nada (sic). Los argumentos del imputado fueron desechados por la juez y fue vinculado a proceso.

El retrato hablado de Gabriel Martínez basado en su ficha de desaparecido

La familia Godos -al no tener noticias del paradero de Gabriel- interpusieron una denuncia por su desaparición ante el ministerio público de Xalapa. Sin embargo, el 24 de mayo las autoridades notificaron la aparición del joven, pero en calidad de detenido.

Cabe mencionar que, además de interponer la denuncia por desaparición, la familia de Gabriel difundió fotografías suyas en redes sociales para pedir informes sobre su paradero.

Según documentos oficiales en poder de LA SILLA ROTA, para el 24 de mayo -cuando Gabriel ya estaba detenido- la Fiscalía solicitó a la dirección de servicios periciales la designación de un perito que realizaría el retrato hablado de un testigo identificado como J.A.A.H.,quien aseguraba identificar plenamente a Gabriel como responsable de lo ocurrido en Madame.

De acuerdo con ese testigo, al navegar por las redes sociales encontró la imagen de Gabriel reportado como desaparecido y así reconoció que él había sido uno de los responsables de la matanza del 22 de mayo.

“Que el asesino mide 1 metro con 70 centímetros, complexión delgada, tez morena clara, sin barba ni bigote, cejas pobladas y rectas, ojos mediano y oscuros, nariz grande y tipo mesorrina, labios gruesos, cabello corto, lacio y negro, con ropa oscura”, declaró el testigo.

La conclusión de la Fiscalía fue que el retrato hablado coincidía en un 95 por ciento con la fotografía que circuló en redes sociales y consideró esa evidencia como una de las pruebas más sólidas que presentó ante la jueza Portilla Suazo.

En dos años preso, Gabriel aprendió a tallar madera y cortó el cabello a convictos

Gabriel Martínez fue internado en el penal de Pacho Viejo hasta que su proceso judicial concluyera. Durante dos años cambió su rutina de chatear en Facebook y ver caricaturas a inscribirse en el taller de carpintería y cortar cabello a internos a cambio de seguridad.

Fue en prisión donde Gabriel ganó amigos, pero también apodos como “El niño sicario” o “Rambito”, ambos en alusión a sus características físicas. Los presos le daban ánimos y criticaban a las autoridades de haberlo culpado de un delito, que a su juicio él no había conocido.

¿Tienes amigos allí adentro? se le preguntó a Gabriel en una visita a Pacho Viejo.

“No es fácil hacerse de amigos. Trato de hablarles a todos y a los que quieren les corto el cabello gratis. Me dicen que cuánto me deben pero yo les digo que nada, que luego me cooperen para el gel y los rastrillos y pues me dicen que sí. Yo creo que eso me ha evitado problemas”.

¿Hay gente mala en Pacho Viejo?

“Prefiero no responder esa pregunta. Yo siempre le digo a mi mamá que no se preocupe. Si veo problemas mejor me quedo callado y si algo va contra mi les digo a los custodios. Hay cosas que nadie te va a decir y yo quiero estar bien aquí. Si hay jefes en el penal, pero yo los respeto y los saludo”.

¿Qué extrañas del Gabriel que era libre?

“Casi todo, a mi mamá a la hora de la comida y en las tardes, cuando la acompañaba a comprar estambre para sus bordados. A mi hermano cuando veo jugar futbol a los compañeros, yo nunca le entro porque dicen que estoy bien flaco y que no voy a aguantar las patadas”.

¿Qué piensan los compañeros con quienes platicas?

Me dicen que mi inocencia se me ve en los ojos, que ellos sí saben reconocer a un asesino, que pinche gobierno corrupto, ‘ni te has de aguantar una pistola de esas con las que mataron a la gente. El problema de ti, niño es que tu enemigo es el gobierno”.

¿Qué será lo primero que hagas cuando recuperes tu libertad?, se le preguntó a Gabriel en una visita a Pacho Viejo.

"Primero quiero salir pronto, que no me impongan sentencia y reconozcan mi inocencia. Y ya si Dios lo permite, terminar la carrera. Aunque te soy sincero, supongo nadie me va a querer dar trabajo después de tantos señalamientos, de que según soy un asesino”, compartió.

La libertad a Gabriel llegó dos años después

Tras dos años preso en Pacho Viejo, Gabriel Martínez fue declarado inocente, luego de que la jueza de proceso y procedimiento penal Alma Aleida Sosa Jiménez determinara que la Fiscalía de Veracruz fue incapaz de sustentar sus acusaciones en su contra.

Entre las pruebas que en 2016 fueron anunciadas por el ex Fiscal Luis Ángel Bravo estaba un vídeo de seguridad, huellas dactilares y de ADN que incriminaban a Martínez Godos, sin embargo nunca fueron presentadas ante la jueza.

Los fiscales presentaron a una persona que resultó lesionada en el atentado de Madame. Aunque el lesionado aseguró en las primeras acusaciones no recordar nada de los hechos, en la audiencia de juicio dijo identificar a Gabriel Martínez como como uno de los atacantes, más no pudo sostener si iba armado. Su testimonio fue desechado.

Además, el testigo que dictó las características de Gabriel en el retrato hablado no se presentó a la audiencia. Por lo anterior, Alma Aleida Sosa Jiménez dictó sentencia absolutoria en favor de Godos y este obtuvo su libertad el pasado 11 de julio, en punto de las 20:00 horas.

En entrevista con abogados del despacho Ocampo y Asociado, dijeron que no descartan exigir una disculpa pública a la Fiscalía. Magda Zayas Muñoz informó que el próximo 16 de julio ofrecerán una rueda de prensa para abordar la posibilidad de demandar una reparación integral del daño al gobierno de Veracruz.

