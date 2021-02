Niega Osorio frustración por no ser candidato del PRI

Como se tenía previsto y anunciado hace un par de horas, Miguel Ángel Osorio Chong renunció a la Secretaría de Gobernación. En su lugar, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Alfonso Navarrete Prida, quien se desempeñaba como secretario del Trabajo.

Pero, no fue el único ajuste en el gabinete del mandatario, ya que Luis Enrique Miranda dimitió también de la Secretaría de Desarrollo Social, función que asumirá Eviel Pérez Magaña, quien era el subsecretario en dicha dependencia.

También te puede interesar: El auge y caída de Osorio Chong en el sexenio de EPN.

En lugar de Navarrete Prida asumió Roberto Campa Cifrían, que en la Segob fungía como subsecretario de Derechos Humanos.

Los movimientos anunciados este miércoles en el gabinete serían los primeros de otros que vendrán por los tiempos electorales, ya que se prevé que más secretarios federales se separen de sus cargos en los siguientes días.

Se especula la salida de José Calzada Rovirosa, de Sagarpa; Gerardo Ruiz Esparza, de Comunicaciones y Transporte, y Rafael Pacchiano, de la Semarnat.

A través de su cuenta de Twitter, René Juárez Cisneros informó que también presentó su renuncia al cargo de subsecretario de Gobierno de la Segob.

Tras haber formalizado su salida del Gabinete del Presidente Enrique Peña, el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó sentirse frustrado por no haber alcanzado la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

"No, no. Tengo que decirles que estoy muy satisfecho con mi vida", dijo al responder a una pregunta expresa sobre su sentimiento por no haber conseguido esa nominación.

"Estoy muy orgulloso de lo que he podido lograr, soy un hombre de convicciones, soy un hombre que no va por puestos, que va por proyectos, lo seguiré haciendo toda mi vida. Estoy muy contento y muy satisfecho", dijo.

Hoy presenté mi renuncia al cargo de Subsecretario de Gobierno de la @SEGOB_mx.

Agradezco al Presidente de la República, el Lic. @EPN y al Secretario de Gobernación, el Lic. @osoriochong su confianza y respaldo durante mi desempeño en este encargo. — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) 10 de enero de 2018

Así fue el mensaje

Desde la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario confirmó que recibió la renuncia del exgobernador hidalguense como se había anticipado más temprano en el evento “Soy México. Tu Acta de Nacimiento en Línea”.

Luis Enrique Miranda podría unirse al equipo de José Antonio Meade, precandidato presidencial de la coalición del PRI, PVEM y Nueva Alianza.

Osorio Chong deja la Segob con intenciones de buscar una candidatura para el Senado de la República en las próximas elecciones, incluso, ya es perfilado como el próximo coordinador de la fracción priista en la cámara alta si consigue el escaño.

Un par de horas antes de este anuncio, el ahora exfuncionario acompañó al presidente en la presentación del acta de nacimiento en línea, donde aprovechó para confirmar que entregaría su renuncia a la brevedad, agradeciendo a EPN la oportunidad de colaborar en su gabinete y destacó su administración.

Por su parte, el presidente resaltó el desempeño y la lealtad de Osorio Chong durante el tiempo que ocupó el cargo (desde el cambio de gobierno en 2012), y le deseó éxito en sus retos futuros.

La trayectoria de Osorio Chong

Osorio Chong nació en Pachuca, Hidalgo, el 5 de agosto de 1964. Realizó sus estudios de Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Como funcionario público Chong se ha desempeñado como: Oficial Mayor de la Presidencia Municipal de Pachuca, y secretario de Gobierno, subsecretario de Gobierno, secretario de Desarrollo Social y secretario de Desarrollo Regional, todos ellos en el Gobierno de Hidalgo. Fue mandatario de ese estado de abril de 2005 a marzo de 2011.

También fue electo diputado federal por el sexto distrito, con cabecera en Pachuca, y vicecoordinador de su grupo parlamentario en la LIX Legislatura.

Dentro del PRI a nivel estatal se desempeñó como delegado, Secretario de Acción Electoral y presidente del Comité Directivo Estatal de Hidalgo. También fue designado delegado general del CEN en el Estado de México, así como secretario de Operación Política y de Organización en ese órgano interno del tricolor, según se lee en su biográfica oficial.

Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se desempeñó como Coordinador de Diálogo y Acuerdo Político y posteriormente como Coordinador General de Política y Seguridad del Equipo de Transición del Presidente Electo. En 2012, fue nombrado secretario de Gobernación.

Te puede interesar Esto fue lo que Osorio Chong no resolvió desde la Segob

Te puede interesar El auge y caída de Osorio Chong en el sexenio de EPN

Con información de Reforma, Forbes y Milenio.

ams

Notas Relacionadas Cambia EPN a titulares de Segob, Sedesol y STPS Agradece Peña lealtad de Osorio Se despide Osorio Tras haber formalizado su salida del Gabinete del Presidente Enrique Peña, el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó sentirse frustrado por no haber alcanzado la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.



"No, no. Tengo que decirles que estoy muy satisfecho con mi vida", dijo al responder a una pregunta expresa sobre su sentimiento por no haber conseguido esa nominación.



"Estoy muy orgulloso de lo que he podido lograr, soy un hombre de convicciones, soy un hombre que no va por puestos, que va por proyectos, lo seguiré haciendo toda mi vida. Estoy muy contento y muy satisfecho", dijo.