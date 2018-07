Conoce a las 8 mujeres y 8 hombres del gabinete de AMLO

REDACCIÓN 02/07/2018 12:57 p.m.

Nació en la ciudad de México. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y logró el grado con la tesis "Una revolución en la interpretación del Derecho". Cuenta con estudios en política social y administración en el University College of Swansea, Gran Bretaña.

Durante su labor como funcionario público, fue director general del Festival Internacional Cervantino y primer secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. También fungió como secretario general del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, así como presidente de la fundación Friends of the Arts of Mexico y director general de Operalia ´94.