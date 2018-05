CLÁSICO ESPAÑOL

Zidane confirmar "NO" al pasillo de campeón a Barcelona

El técnico del conjunto merengue afirmó que este domingo no habrá trato de monarca para los blaugranas dentro de ´Clásico español´

REDACCIÓN 05/05/2018 05:31 p.m.

Zidane confirmó que no habrá trato de campeón. (FOTO TOMADA DE WEB)

El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, afirmó este sábado que sus pupilos no le harán pasillo de campeón al Barcelona, previo al inicio del "clásico español", que se llevará a cabo este domingo en el Camp Nou.

"Cuando ganamos el Mundial de Clubes para ellos no era importante hacer el pasillo, porque supuestamente no estaban en el torneo, pero para clasificar al "mundialito" debes ganar la Champions, y en Champions estamos todos, ellos no lo hicieron, nosotros con respeto no lo vamos a hacer", sentenció Zidane.

Explicó que no tendrá temor a que alguno de sus jugadores se lesione para la final de la Champions League, que disputarán el próximo 26 de mayo, aunque aclaró que si alguno de los elementos del Real Madrid se resiente de alguna lesión no jugará el clásico.

En 2008 barcelona realizó el pasillo, tras el título logrado pro Real Madrid.

No voy a pensar en las lesiones porque si no, no iríamos a jugar, vamos a pensar en ganar, lo único que decidiré es que el que no esté al ciento por ciento no jugará, pero los demás sí", señaló.

Sobre las críticas hechas sobre el arquero costarricense Keylor Navas y el artillero francés Karim Benzema, "Zizou" se limitó a decir que son jugadores de carácter fuerte y son jugadores que marcan diferencia porque suelen aparecer en los duelos importantes.

