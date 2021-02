Funcionario utiliza vehículo de bombero de forma personal y lo corren

"Cuando hablo del compromiso y la disposición eso es parte de las cosas, la unidad a la cual se refieren no era de Protección Civil, era una unidad de Bomberos; él era director de Bomberos y se separó en mayo, y es un vehículo donado a Bomberos, no a Protección Civil, ese es uno de los motivos de su separación del cargo, aunque no es el principal", aclaró.