Siguen fugas en doble túnel de Mixcoac, a un año de apertura

SHARENII GUZMÁN 06/08/2018 09:18 p.m.

A casi un año de la puesta en marcha del doble túnel de Mixcoac-Insurgentes al sur de la Ciudad de México, persisten las fugas de agua, filtraciones y encharcamientos.

En su tercer día de operación el 31 de agosto de 2017, el deprimido que mide mil 500 metros, sufrió una inundación debido a que hubo problemas en el cárcamo. Desde entonces y hasta el momento, el doble túnel no se ha anegado como en aquella ocasión.

Días antes de su apertura, vecinos acompañados de La Silla Rota reportaron filtraciones y fugas en sus muros, las cuales, la mayoría todavía perduran.

"Las filtraciones están en todo el año, las más grandes son causadas porque hay tuberías de agua potable rotas o dañadas", señaló Carlos Juárez, vecino de la colonia Crédito Constructor.

@SOBSECDMX @C_ConstructorBJ @GobCDMX @FloridaComite Así nos dejaron en Río Mixcoac y Barranca del Muerto, entre Deprimido y bolardos, en cada lluvia fuerte, esto se "encharca". El Tunel es el q recibe todo esto. pic.twitter.com/kYHmKyk3O4 — Catalina Pèrez G. (@CatalinaPrezG) 5 de agosto de 2018

En recorrido de La Silla Rota realizado en automóvil por los dos cuerpos del deprimido, se constató que a pesar de que en ese momento no llovía, había goteras y filtraciones en los muros.

En su tercer día, desnivel Mixcoac-Insurgentes se inunda

También en la parte de arriba donde está el parque lineal, que se construyó como una de las medidas de mitigación, había encharcamientos.



El domingo en la noche llovió muy fuerte en esa zona, el parque lineal se inundó y también se registraron encharcamientos en la lateral de Circuito Interior.

A los vecinos que viven en las colonias aledañas esta obra les preocupa que las filtraciones dañen los muros y esto a la larga cause accidentes.

Túnel de Mixcoac: entre caos y alivio en su primer día

"Lo peligroso son los muros, que se están desmoronando. Si las autoridades no hacen nada, un día sí podrá pasar alguna catástrofe. Las causas pueden ser varias, ya sea el agua de la lluvia, del parque lineal que como ya no hay tierra se filtra el agua o hay un tubo roto. Hay una parte que aunque no llueve cae el agua como regadera", dijo un vecino, que prefirió omitir su nombre.

Agregó que durante el lapso de la construcción se rompieron 90 tuberías de agua. En una de las reuniones que sostuvieron con gobierno central, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) no quiso hacerse responsable, ya que argumentó que los colectores y tubos que cruzan tienen más 60 años.

"Esto es un aviso a las autoridades. Se les está avisando a tiempo. Ayer llovió mucho, pero no solo es cuestión de la lluvia, ya que antes de que inaugurarán el deprimido, lo venimos viendo y reportando. Los muros ya hasta tienen hongos".

Túnel de Mixcoac no tiene salida de emergencia para peatones

Los pilotes tienen "hoyos por todos lados" porque se filtra el agua. Comentó que "está peor" que cuando arrancó. Solo que no se han inundado las coladeras como cuando se anegó en los primeros días.

Señaló que hace 10 días hubo una ruptura de tubería en la calle de Febo en la colonia Crédito Constructor y se filtraba el agua hacia el doble túnel. No estaba lloviendo. "Creo que el mayor problema son las tuberías".

En el parque lineal, que hicieron donde había un camellón y donde antes permeaba el agua, ahora hay concreto y encima pusieron tierra.

"También con la lluvia se hacen charcos y esa agua puede ser que caiga al deprimido. El problema es que es mucha la que se filtra".

TAMPOCO AGILIZA EL TRÁNSITO

En este tiempo de operación, el doble túnel no ha resuelto los fuertes problemas de tránsito que había en la zona.

Este desnivel fue la última intervención de un programa de recuperación y de mantenimiento de los 42 kilómetros del Circuito Interior.

Este Proyecto por Prestación de Servicios (PPS) fue otorgado al consorcio Operadora y Mantenedora del Circuito Interior S.A. de C.V., por un costo de 6 mil 500 millones de pesos que dará mantenimiento al Circuito Interior y doble túnel de Mixcoac durante 12 años.

"Sí agilizó un poco, sobre todo adentro de los túneles, pero en las salidas y entradas se siguen haciendo los cuellos de botella y más en hora pico, y en el momento de que padres de familia recogen a sus hijos de las escuelas que están a un lado".

El doble túnel tiene una profundidad máxima de 23 metros a nivel de vialidad a la altura de Barranca del Muerto y circula de manera paralela del Río Churubusco entubado, que ahora es un colector de aguas negras.

A propósito de la entrada del nuevo gobierno en la ciudad el próximo 5 de diciembre, Claudia Sheinbaum anunció que la Comisión de Transición revisa todos los contratos que realizó la administración de Miguel Ángel Mancera y en caso de que se encuentren anomalías se cancelarán.

