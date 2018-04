ATORAN REFORMA

Se tambalea eliminación del fuero en el Senado

Oposición acusa engaño del PRI para congelar la reforma y manejo electoral del tema; Emilio Gamboa asegura que se intentará corregir imprecisiones

REDACCIÓN 27/04/2018 09:24 p.m.



El jueves 19 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó una reforma que por años los mexicanos esperaron: la eliminación del fuero para funcionarios y legisladores de todos los niveles.

Este jueves cerca de la medianoche, senadores integrantes las comisiones unidas de Justicia, Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos, votaron por detener la reforma y acordaron crear un grupo técnico para corregir deficiencias de la minuta aprobada en San Lázaro.

El argumento principal fue que de no corregirse lo aprobado por los diputados podría generarse ingobernabilidad.

Después de una sesión de más de seis horas, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, aseguró que nadie se opone a la eliminación del fuero.

El senador del PRI subrayó que la Cámara Alta tiene de plazo aún hasta el lunes para realizar dichas correcciones y destacó que las cuatro comisiones se declaran en sesión permanente, en espera que el comité revisor les entregue un proyecto de dictamen para su aprobación.





La senadora panista Adriana Dávila dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que era de esperarse que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado no iba a aprobar la eliminación del fuero a funcionarios, incluido el Presidente de la República.

Añadió que el enviar a la congeladora esta iniciativa, es una muestra de que el PRI "saca las cosas solo cuando quiere y que fue solo un tema electoral".

La legisladora indicó que con esto, el Senado le falló a los mexicanos porque "no fuimos capaces de aprobar la iniciativa para eliminar el fuero de los funcionarios públicos", lo cual ha sido una demanda muy sentida de la sociedad.

En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC), reclamó al Senado haber frenado la reforma.

El diputado Jorge Álvarez, afirmó que los priístas mantienen el doble discurso que engaña, confunde y traiciona a los ciudadanos, haciendo creer que ese partido, sus senadores y su abanderado presidencial están a favor de terminar con la protección de la que funcionarios y gobernantes han abusado, cuando en los hechos, están bloqueando esa decisión en el Senado de la República.

TRAICIÓN. El PRI lo volvió a hacer. Quieren frenar la eliminación del Fuero en el Senado. No lo permitamos. #MéxicoSinFuero. pic.twitter.com/Go4C6m2YdR — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) 27 de abril de 2018

Los senadores del tricolor "son una vergüenza", "no sean tan cínicos y flojos. Aprueben la eliminación del fuero y del arraigo", agregó el legislador.

Dijo que los senadores atoraron la discusión en comisiones, ya que el PRI aplicó la táctica dilatoria de crear un grupo de trabajo para analizar el asunto y proponer modificaciones, cuando al Congreso le queda un solo día de trabajo ordinario, el próximo lunes 30 de abril.

"Si la modifican y ya no hay tiempo en la Cámara de Diputados para aprobarla con modificaciones sería lo mismo que no tener reforma, porque están jugándole a que se agote el tiempo y hacer todo lo posible por no aprobar la reforma en el Senado", dijo.





Lamentoso papelón de los senadores del PRI esta semana:



? Frenaron la eliminación del fuero constitucional



? En alianza con morena, impusieron el #INAICarnal



? Mayoritearon para aprobar la #LeyChayote



¿Y todavía creen que pueden seguir gobernando? — Jorge Triana (@JTrianaT) 27 de abril de 2018





El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se declaró a favor de eliminar el fuero, pero advirtió del riesgo de que por infracciones menores funcionarios puedan ser impedidos de realizar sus funciones.

LA REUNIÓN EN COMISIONES

Durante la reunión en el Senado el jueves por la noche, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PT-Morena en la Cámara de Senadores, Luis Humberto Fernández Fuentes, dijo que la minuta tenía inconsistencias jurídicas, además de que no menciona a síndicos y si no se corrige, estos se quedarían con fuero.

El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, expresó que se debe analizar de manera minuciosa para no afectar la gobernabilidad.

Miguel Romo Medina, senador del PRI, enunció algunas de las deficiencias de la minuta y expuso que no se aclara a qué se refiere con "mayoría calificada". Es decir, dos terceras partes de todos los presentes o de todos los integrantes del Senado.

La senadora sin partido Martha Tagle propuso, pero fue rechazado, que se pusiera votación en lo general la minuta enviada por la Cámara de Diputados y en el debate en lo particular se realizarán las modificaciones.

A nombre del PAN, el senador Jorge Luis Preciado insistió en que aún con las deficiencias y errores de lo aprobado por los diputados se aprobara esta reforma bajo el argumento de que es un "clamor popular" la eliminación del fuero.

Según el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, aún hay tiempo para que en la Cámara de Diputados introduzcan cambios urgentes.

"Si hay inquietudes de todos los partidos saben perfectamente que tiene cosas inconstitucionales", admitió, y ejemplificó: "No hay causales para hacerle juicio político al presidente, no lo dice" la minuta aprobada.

"¿Si hizo cualquier cosa va a tener una demanda y va a tener que ir a defenderse de qué? ¿Cuáles son las causales por las que puede ser juzgado y someter a juicio político al presidente de la República?", se preguntó Gamboa Patrón.

El coordinador de los priistas, en conferencia de prensa, informó que recibió llamadas de ministros, platicó con algunos académicos "de gran prestigio, grandes abogados constitucionales", y le hicieron ver "su enorme preocupación sobre el contenido de lo que aprobó la Cámara de Diputados".

"Tenemos que analizarlo con mucho cuidado, y si hay cualquier cambio, una coma, tiene que regresar a la Cámara de Diputados a que sea revisada, discutida, aprobada o rechazada", abundó.

LOS CANDIDATOS

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, hizo un llamado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a que deje de simular y apruebe de una vez por todas la eliminación del fuero al presidente de la República y demás funcionarios, para que todos seamos iguales ante la ley, ya que advirtió que "del dicho al hecho hay mucho trecho".

"Presentar la iniciativa para eliminar el fuero es muy sencillo, el reto es votarlo a favor, esta batalla nosotros llevamos 19 años dándola, desde aquella iniciativa que presentó el diputado García Villa, nosotros estamos convencidos, hay que eliminar el fuero, me parece que lo que el PRI está haciendo es simplemente engañar a la gente, presentan una iniciativa, se aprueba en una hora de las cámaras pero después encuentran todo tipo de pretextos para frenarla en la otra Cámara, eso es un absoluto engaño y me parece inaceptable", manifestó.

Andrés Manuel López Obrador dijo que la eliminación delfuero será un asunto del que él mismo se encargará cuando llegue a la silla presidencial.

"El fuero, nosotros lo vamos a resolver, se van a terminar, el fuero y los privilegios, les hablo con esta seguridad porque no solo vamos a ganar la Presidencia, vamos a tener mayoría en el Congreso", afirmó López Obrador.





