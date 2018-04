Senado frena minuta que elimina el fuero

REDACCIÓN 27/04/2018 01:30 a.m.

Por encontrar "inconsistencias", el Senado frenó la minuta que envió la Cámara de Diputados sobre la eliminación del fuero al Presidente de la República.

ESTO ES LO QUE TIENES QUE SABER SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL FUERO

En una sesión de cinco horas, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia, Reforma del Estado, y Estudios Legislativos, no votaron la minuta en lo general, por lo que a petición del PRI, únicamente se conformara un grupo técnico revisor que proponga un nuevo dictamen

"Convocamos a que el grupo de trabajo empiece de inmediato, nos entregue a la brevedad (la propuesta), nos declaramos en sesión permanente y convocamos de nueva cuenta", dijo al levantar sesión, Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Cabe señalar que el periodo de sesiones concluirá el próximo 30 de abril, por lo que el Congreso de la Unión no procesará en tiempo la eliminación del fuero.

Panistas se pronunciaron por aprobar la minuta tal cual fue enviada de San Lázaro; sin embargo, priístas insistieron en analizar a fondo la minuta para los cambios pertinentes.

La senadora Martha Tagle acusó que los priistas nunca estuvieron a favor de la eliminación del fuero:

"No hay que utilizar el tema del fuero con fines electorales. (El PRI) no sabe cómo deshacerse la paternidad de la ley y decirle a su candidato que no la van a aprobar.

"Nunca han estado a favor de la eliminación del fuero y hoy simple y sencillamente están haciendo circo para evitar que se note que es el propio PRI el que está deteniendo esta minuta", dijo la senadora independiente.

Durante la sesión, el senador Emilio Gamboa, dijo que "Sí, hay inquietudes de todos los partidos, saben perfectamente que tiene cosas inconstitucionales. Voy a dar un ejemplo: No hay causales para hacerle juicio al presidente, no lo dice, entonces sí hizo cualquier cosa va a tener una demanda y va a tener que ir a defenderse ¿De qué? ¿Cuáles son las causales por las cuales puede ser juzgado y someterlo a juicio político al presidente de la República?", explicó.

A su vez, Alejandro Encinas indicó que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no especifica los delitos por los cuales puede ser juzgado el Presidente de la República.

Encinas indicó que la minuta tampoco precisa qué autoridades ministeriales o judiciales podrán proceder en contra del Ejecutivo federal.



"En la forma que está redactada, cualquier juez puede iniciar el proceso para remover al Presidente de la República", mencionó.

Propone redefinir o acotar el fuero, pero no eliminarlo, según la propuesta del senador Enrique Martínez.

Con información de Reforma