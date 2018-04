QUIERE UNA VALORACIÓN CONJUNTA

Segob se pronuncia a favor de la eliminación del fuero

También advirtió las dificultades que implicarían la aprobación de dicha minuta

REDACCIÓN 27/04/2018 05:50 p.m.

Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación (Foto: Web)

Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación se pronunció a favor de eliminar el fuero a quienes ostentan un cargo público, sin embargo también advirtió sobre las dificultades que dicha medida implicaría, y que incluso por un asunto de transito un servidor público no pudiera salir del país o ejercer sus funciones.

En una entrevista posterior a la clausura del Seminario Nacional de Seguridad Pública Municipal, el secretario de Gobernación dijo que el asunto pertenece al Poder Legislativo y consideró que es bueno que en el Senado puedan discutirse y resolverse "muchos escudos de la democracia para el ejercicio de las funciones".

CON ESTOS PUNTOS PUEDES ENTENDER LA ELIMINACIÓN DEL FUERO

Navarrete Prida se mostró a favor de una valoración en conjunto porque "en un país como el nuestro, sería muy difícil que por una cuestión de tránsito, por ejemplo, se generará la posibilidad de una comisión delictiva que podría llevar, en los mejores temas, a una sanción administrativa a un funcionario que represente al Estado mexicano, se le pusiera brazalete, que no pudiera salir de México, que no pudiera representar al país, o que no pueda ejercer sus funciones o que tenga que estar declarando como testigo en todos los casos".

Con información de Milenio

LEA TAMBIEN Peña Nieto asegura que no podemos volver al populismo de los 70 y 80 El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se debe mantener una estabilidad económica en el país

LEA TAMBIEN Aprueba Senado Ley de Publicidad General Lo aprobado no contempla quitarle a la Segob el control de la publicidad y tampoco transparentar los recursos públicos destinados a los medios



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información

AJA