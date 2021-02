Escuelas justifican faltas por frío, pero padres deben pedir días en el trabajo

Ciudad Victoria (La Silla Rota).- Víctor Hernández, alumno de segundo grado, está en pijama, bajo cobijas, apenas saca las manos para manipular el control del video juego.

“Si me aburro de estar en la casa, al juego ya hasta le gano fácil. Ya tengo muchos puntos. Pero quiero otro juego más difícil que tenga más nivel”.

Y con el su mamá Nora Domínguez, quien es secretaria en una dependencia de gobierno: “Me tuve quedar en casa con el no tengo quien me lo cuide. En esto de la suspensión de clases por el frío la secretaría de Educación debiera entender que muchos padres de familia no tenemos quien nos cuide a los hijos y debemos ir a trabajar”.

Comenta que llevan a los hijos a la escuela, pero los maestros los regresan indicando la suspensión de clases por las heladas.

Las bajas temperaturas que se han venido registrando durante los últimos días, y por las cuales se han suspendido las clases en los planteles escolares, han ocasionado que los padres de familia no tengan con quien dejar a sus hijos que los cuiden.

También la señora Martha Martínez, madre de Andrea, alumna de la escuela José Dolores Ponce, se queja de la suspensión de clases. “Ya van dos días que falto al trabajo pues no tengo quien me cuide a la niña. Mi suegra vive lejos y es una señora ya mayor de edad. Y dicen que los fríos van a seguir”.

Andrea Martínez, de siete años, con el control de la televisión en la mano brinca de uno a otro canal. “Ya vi todas las caricaturas, no hay nuevas y las películas son las mismas”.

“Si quiero ir a la escuela. Mi mamá nada más me regaña de que me ponga hacer tarea, leer. Pero no hay clases son algo así como vacaciones porque hace mucho frío”.

Esta problemática de la suspensión de clases ha llegado agrado tal que algunas madres de familia se han visto forzadas a llevarlas consigo a su trabajo.

Mónica Sánchez, madre de un menor, comentó: “Ni modo que hacemos. Le dije a mi jefe la situación y me comprendió y me traje al niño”.

Mientras Luis, forrado con pijama, pantalones y camisa de franela, sueter, chamarra, bufanda, gorro y guantes apenas se puede mover para hacer algunos dibujos con crayolas, para entretenerse mientras su mamá trabaja.

María Guadalupe González, madre de familia tampoco pudo ir a su trabajo en una tienda departamental: “me quede a cuidar a la niña. A lo mejor me tumban el día pero ni modo es mejor a que la niña se enferme si la niña se sale a jugar al frío. Ayer, se quedo mi esposo con ella”.

“Ni modo a ver cuando se quita el frio. ¿Usted no sabe?”

La secretaría de Educación en Tamaulipas informó que el día de hoy el ausentismo de alumnos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las zonas norte y centro fue de más de un 90%.