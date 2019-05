Frida Sofía reveló que su mamá la ha tratado como basura y que hubiera elegido no nacer

REDACCIÓN 13/05/2019 06:06 p.m.

Frida Sofía reveló que su mamá, Alejandra Guzmán, la ha tratado como basura y que hubiera elegido no nacer. La joven aseguró que creció sola y sin la figura de su madre.

De acuerdo con Quién, la hija de la rockera confesó que quienes estuvieron con ella en su infancia fueron "Carlos, el señor que siempre cuidó de la casa" y su nana "Tere, que en paz descanse", después de ellos, le "tocó pura señora que se robaba cosas y hasta me pegaban en las plantas de los pies para que cuando me quejara no se viera", contó.

Además, Frida Sofía dio a conocer que desde el año pasado no ha hablado con su mamá, "para mí es inalcanzable, casi casi me pierdo entre su público, ella no se baja del escenario".

La hija de Alejandra Guzmán, declaró que la ausencia de su madre sería justificable si estuviera muerta, pero no es así, "está viva y podrida en dinero".

Sería mejor y tendría sentido que la razón por la cual siempre ha estado ausente, que fuera la muerte, pero no, está viva podrida en dinero y con el cerebro lavado de gente que según ella la quieren. A mí me ve como el enemigo", dijo.

Frida aseguró que eso no siempre fue mala su relación con Alejandra, todo comenzó "justo cuando me empezaron a salir las boobs y bueno, la pubertad. Desde eso me ha tratado como basura. Un día me regala ocho pares de zapatos carísimos (que en realidad valen verga) y al otro día me corre y me deja sin tarjetas, sin dinero, sin nada, y a los 16 (años).

"Ya ahorita, gracias a Dios y a sus buenos humores, tengo un lugar ´estable´, porque de aquí no me tiene amenazada como siempre lo hizo. Ha sido un huracán tener que ser su hija. Si hubiera podido elegir, no nazco. Y hasta ahí llegó su pinche abuso", agregó.

Por su parte, Alejandra Guzmán dejó entrever que sí se encuentra distanciada de si hija y reveló que no había tenido contacto alguno y que festejó el Día de las Madres sin ninguna felicitación de Frida.

"No me ha llamado, pero bueno, la quiero, la amo y donde quiera que esté le mando besos", dijo la cantante.

Cabe recordar que "La Guzmán" escribió el tema "Yo te esperaba" a Frida Sofía cuando estaba embarazada, incluso en algunos de sus conciertos aún la canta y se la dedica.

