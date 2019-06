Frida Sofia revela íntima conversación de WhatsApp y prueba que "La Guzmán" miente

REDACCIÓN 31/05/2019 08:19 p.m.

Frida Sofía ha esta presionando a su mamá, Alejandra Guzmán a que confesara lo que hay detrás de su relación con Christian Estrada, ex novio de su hija; ante esto, "La Guzmán" rompíó el silencio pero su postura no convenció a Frida Sofía.

De acuerdo con Milenio, Alejandra Guzmán dijo estar tranquila aunque su hija siga haciendo declaraciones, porque ella sólo le ha ofrecido amor y con su trabajo logró darle dos carreras, un auto y un patrimonio.

"Ella puede decir lo que quiera pero a mí me tiene bloqueada, y te voy a decir una cosa, he sido muy honesta, muy luchadora y muy trabajadora y todo mundo me conoce, todos los errores que he tenido, y he tenido varios, me los he perdonado a mí, pero si yo no me perdono, no puedo seguir adelante en la vida", dijo serena la cantante.

A pesar de darle la respuesta que tanto pidió, Frida Sofía no baja de mentirosa a su madre y publicó las "pruebas" en sus historias de Instagram de que lo que dijo no era verdad.

En las Stories se pueden ver un par de capturas de pantalla de una conversación de noviembre de 2015 en la que Frida le dice a Alejandra que ella no se sintió cómoda al enterarse de que hizo un negocio con Christian.

"Me siento muy incómoda y me duele mucho saber que has ido más de una vez al barco con él. Si me quieres y te pones en mis zapatos un segundo, te pido que recapacites. Que saques el dinero y lo inviertas en alguien que no sea mi ex novio", se puede leer entre los mensajes.

Alejandra Guzmán respondió que es alguien que se da a respetar y que sólo hizo negocios con su ex novio. "Me duele ver cómo piensas que yo tengo algún interés a parte de mi dinero invertido el cual algún día también te puedo dejar si algún día te dejo".

Durante la entrevista la cantante se mantuvo al margen de los cuestionamientos acerca del ex novio de su hija, el modelo Christian Estrada: "Yo no tengo que ver con las decisiones que ella tome, ni Christian, porque son una pareja o eran una pareja. Yo me siento tranquila porque no es mi cepa".

