Frida Sofía se arrepiente del escándalo con su familia: "Pido perdón a quién lastimé"

En las últimas semanas Frida Sofía ha hecho polémicas declaraciones contra su familia, primero explotó contra Michelle Salas, luego le tocó a Silvia Pasquel y recientemente a su mamá Alejandra Guzmán. Pero tal parece que todos los dimes y diretes se han terminado, Frida Sofía ya pidió disculpas y hasta aseguró que estamos por conocer a una nueva versión de ella.

De acuerdo con Grupo Fórmula, a través de su cuenta de Instagram Frida Sofía reveló en sus historias que ha pasado por tiempos difíciles y pidió perdón a todas las personas que ha lastimado, es más que evidente que se refería a Michelle Salas y a su mamá Alejandra Guzmán, a quién recientemente le mando un extraño y algo cruel mensaje de felicitación por el día de las madres.

"Ayer me dormí llorando y hoy me desperté con lágrimas en los ojos. Esto ya lleva más de meses, sino años. No, no estoy aquí ni para victimizarme ni para caerte bien. Estoy aquí porque basta! He cargado mucho rencor, miedo, secretos y mentiras toda la vida. Mi comportamiento últimamente refleja lo dolida que está mi alma y lo destrozado que está mi corazón", escribió Frida Sofía en una InstaStorie.

"No voy a apuntar dedos ni a acusar a los demás por mis desgracias. Desde hoy actuaré y hablaré con el corazón en la mano, la mente con Dios y los pies en la tierra. Asumo toda la responsabilidad de mis malos actos así como los buenos".

"Pido perdón a quien lastimé de alguna forma u otra, con o sin intención. También trabajaré en aprender a perdonar, pero para poder hacerlo también me tengo que desahogar. Admito de haber sido cómplice toda mi vida de vivir y seguir una mentira".

"Y por eso estoy tan desesperada de poder ser yo. No la hija de ni parte de ni nada... Simplemente Frida. Desde hoy, van a ver un cambio drástico. Esto lo hago por mí, pero fueron ustedes quienes me dieron las ganas y la fuerza de poder romper cadenas. Y querer vivir. Gracias y hola... Mucho gusto, me llamo Frida Sofía".

El tiempo dirá su si lo que promete Frida Sofía es real o si seguirá siendo la "oveja negra" de la dinastía Pinal.

