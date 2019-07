Frida Sofía desmiente a su madre Alejandra Guzmán y la acusa de golpearla

Frida Sofía usó sus historias de Instagram para desmentir lo dicho por su madre, Alejandra Guzmán, en el programa "De Primera Mano" de Gustavo Adolfo Infante, donde reveló que la relación con su hija se ha ido desmoronando por culpa de terceros, incluso reveló que la joven ha llegado a golpearla.

De acuerdo con El Imparcial, las declaraciones de su madre y los comentarios de Gustavo Adolfo, despertaron la ira, el llanto y enojo de Frida Sofía, quien reveló que ella jamás le ha puesto un solo dedo encima a su madre.

Basta de decir mentiras... Ahora anda diciendo que yo golpeé a Alejandrita. Mejor hay que conseguir testigos. Mucha gente ha sido testigo de tu abuso físico

Ya basta de decir mentiras... Ahora anda diciendo que yo golpeé a Alejandrita. Mejor hay que conseguir testigos. Hay mucha gente que ha sido testigo de tu abuso físico, mental, psicológico, mucha gente, o sea que shh.

Y no sólo eso, Frida Sofía dijo que la agresiva no es ella, sino Alejandra Guzmán, y así arremetió contra ella:

"Ahorita les saco videos y fucking fotos de moretones y putazos que me metió Alejandra Guzmán ehh... Pinche mentirosa, culera. Yo jamás le he levantado ni un dedo a mi mamá. No he sido más que buena hija con esta diabla".

En su misma cuenta presentó el video en donde se le puede ver con moretones en el cuerpo:

nl