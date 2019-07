Este es el tierno mensaje que le envió Frida Sofía a su madre Alejandra Guzmán ¿Acabó la pelea?

Tras todas las fuertes declaraciones que ha realizado Frida Sofía de su madre Alejandra Guzmán recientemente la joven debutó como cantante y esto dijo.

De acuerdo a TvNotas, después de todas las ofensas contra su madre Frida Sofía se mostró humilde y sin rencores al preguntarle de ella.

Recordemos que meses atrás Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, alzó la voz y difundió algunos trapitos sucios de la Dinastía Pinal y desde entonces no ha parado la guerra de dimes y diretes en redes sociales que ha asombrado a más de uno.

Pero en medio de la polémica Frida Sofía debutó como cantante en la entrega del "Balón de Oro", ahí fue abordada por la prensa y cuestionada sobre si existe la posibilidad de una posible relación con su madre.

Todo el mundo me está preguntando eso y como lo dije lo vuelvo a repetir yo creo que necesitamos las dos ayudas de un profesional y me encantaría hacerlo enfrente de ustedes, porque atrás de las puertas y es otra onda. Yo creo que mi actitud y todo lo que ustedes vean, porque hablan más la actitud de alguien y las acciones de alguien que lo que diga la gente.

Asimismo, mandó un contundente mensaje a su madre: "Te deseo lo mejor ma y gracias por todo lo que me has enseñado detrás de cámaras, cómo vestirme, todo lo que me has dado de tu corazón y te amo siempre".

