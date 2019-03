Los dimes y diretes continúan, el contraataque de Frida Sofía a su sobrina Michelle Salas

REDACCIÓN 24/03/2019 12:50 p.m.

Desde hace unas semanas el pleito entre Frida Sofía y su sobrina Michelle Salas se puso fuerte tras las fuertes declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán que hasta la acuso de "ratera", entre otras cosas.

De acuerdo a El Debate, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, Michelle Salas respondió anteriormente a los constantes ataques de Frida Sofía, quien mantiene una pelea en redes sociales con varias integrantes de la familia Pinal.

La hija de Alejandra Guzmán ha acusado a la hija de Stephanie Salas de ladrona, de haberse metido con el ex mánager de Luis Miguel y más.

En una reciente visita a Monterrey Michelle Salas habló sobre esta situación con Frida Sofía con el Programa Hoy: "yo tengo una familia espectacular, yo amo a mi abuela y mi bisabuela y ustedes saben ¿no? la conexión que yo tengo con mi abuela, mi bisabuela, con mi mamá, en verdad con toda mi familia.

Respectó a todo lo que ha expuesto Frida Sofía en su cuenta de Instagram dijo: "Y en respecto del otro tema la verdad no tengo ningún comentario, creo que no sé, pues no es relevante porque el amor va más allá y la familia va más allá, no tengo porque hablar mal de nadie.

Ante la declaración de Michelle Salas, la polémica Frida Sofía no dejó pasar la oportunidad para responder y compartió un video en el que baila una canción de Iggy Azalea. La hija de Alejandra Guzmán escribió en su post:

Obvio no tienes nada que decir.

El reciente conflicto entre dos de las integrantes de la dinastía Pinal surgió a partir de las críticas que Frida Sofía le hizo a Michelle Salas, al ser comparada con ella.

