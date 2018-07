El “fraude del vomito”, la nueva estafa en Uber

Usuarios de la aplicación Uber han denunciado ser víctimas de una estafa al utilizar el servicio de transporte que estos ofrecen.

De acuerdo con los afectados, los conductores de Uber realizan cargos de 800 pesos extra a los viajes por limpieza, sin embargo, aseguran que en ningún momento se ensució al vehículo.

Incluso, los choferes muestran fotografías de los ensuciado por los usuarios, imágenes que las presuntas víctimas sostienen no se trata de su caso.

Cabe mencionar que Uber permite a sus trabajadores realizar un cargo de limpieza cuando los usuarios ensucien sus vehículos.

A esta estafa la han llamado el “fraude del vómito”, pues la fotografía del automóvil ensuciado por vómito es la más común.

En México, varios usuarios de redes sociales han denunciado esta estafa calificándola como un “total robo”.

@Uber_MEX Es increíble son unos rateros me cobran una tarifa de limpieza por viaje de no más de 20 cuadras en donde no hubo ningún accidente o tema de limpieza, me dicen que acepte el cargo de la tarifa que reembolsa y ahora se niegan a devolverla

Juré que no volvería a usar Uber y me acaban de aplicar otra, 800 pesos de cargo por limpieza ???????? NO SE MANDEN A LA VERGA, Solo me llevaron de Love Polanco a la casa en menos de 7 minutos, no estaba tomado ni nada por el estilo,@jorgenavamusic está de testigo. ???? @Uber_MEX