Acusada de fraude, candidata a una senaduría por el PRI

Otros perfiles cuestionados, entre los propuestos por el priísmo

AMÉRICA MUÑOZ 30/03/2018 09:06 p.m.

Acusan de fraude a candidata del PRI al Senado (Imagen de Comunicación Senado)

TOLUCA.- Las fórmulas de candidaturas a las senadurías por el principio de mayoría relativa para el Estado de México, avaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE), reciclan a políticos cuyo desempeño en otros cargos ha sido cuestionado.

En la fórmula "Todos por México" del Partido Revolucionario Institucional (PRI) figura como propietario el ex gobernador, César Octavio Camacho Quiroz, quien además ya ocupó una curul en el Senado del 2000 al 2006. El también ex presidente estatal del partido tricolor y ex gobernador tiene fuertes ligas de amistad y colaboración con el presidente Enrique Peña Nieto.

Al buscar de nuevo un lugar en el Senado, el ex coordinador de los diputados priistas pretende mantener arraigo político en el país.

Como segunda propietaria aparece Paulina Alejandra del Moral Vela, ex presidenta de Cuautitlán Izcalli, quien fue señalada por el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna de haber cometido un fraude de 115 millones de pesos mediante la simulación en la compra-venta de mil 49 casas, siendo alcaldesa.

Esto es ya un movimiento social: Delfina

Como candidato a senador por mayoría relativa también se enlista a Fernando Alberto García Cuevas, de quien se presume tuvo malos manejos en la operación de programas sociales, estando al frente de la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Mientras, la coalición "Juntos Haremos Historia" de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), lanzó a la excandidata a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, a quien sus contrincantes en la pasada elección acusaron de realizar actos ilegales y de corrupción, siendo presidenta municipal de Texcoco.

Esta fórmula también postuló como candidato a senador por el principio de mayoría al ex alcalde de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, quien se presume que durante el periodo de octubre de 2010 y noviembre de 2015, acumuló un patrimonio inmobiliario cuyo valor comercial asciende a más de 85 millones de pesos.

En la coalición "Por México al Frente" figura como primer propietario el ex alcalde de Nezahualcóyotl y ex diputado local, Juan Zepeda Hernández, señalado de haber despilfarrado y derrochado recursos para la promoción de su imagen siendo coordinador parlamentario del PRD, en la legislatura mexiquense.

