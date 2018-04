¿CUÁL ES LA MEJOR?

Las frases imperdibles del primer debate presidencial

En este primer encuentro entre los candidatos hubo señalamientos, exigencias y muchas acusaciones sobre temas en que todos tienen pendiente rendir cuentas

22/04/2018

A menos de tres meses de las elecciones, los candidatos se hicieron reclamos de todo tipo. (Especial).

Los cinco candidatos a la Presidencia de México debatieron sobre democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad, en el marco del primer debate del proceso electoral 2018 organizado por el INE.

Hubo propuestas, pero también muchas frases y descalificaciones. En La Silla Rota te dejamos las mejores:

"Tenemos que mocharle la mano al que robe al servicio público, así de simple".- Jaime Rodríguez Calderón.

"Vienes con tu actitud de amor y paz, pero no respondes las preguntas".- Ricardo Anaya a AMLO.

"Ya le mandé ofrecer el avión a Donald Trump. Estoy esperando respuesta".- Andrés Manuel López Obrador.

"Yo me encargo del desencanto de la democracia. Sí he sido una demócrata, no he anulado".- Margarita Zavala.

"Ricardo (Anaya) dice tener una vida sencilla, pero es de magnate. Y a AMLO le gusta vivir como el recogedor".- José Antonio Meade.

"AMLO, has convertido a Morena en un partido familiar. Nunca has querido decir cuánto ganas".- José Antonio Meade.

"Andrés, el fiscal no puede ser propuesto por los ciudadanos".- Jaime Rodríguez Calderón.









"(A AMLO) El mexicano quiere escucharte respondiendo: eres honesto, honesto, honesto, honesto".- Jaime Rodríguez Calderón.

"Soy mil veces honesto. El pueblo no es tonto tonto".- AMLO.

"(A AMLO) No te confíes de las encuestas".- Jaime Rodríguez Calderón.

"(A Anaya) se le imputa lo mismo que a Borge: lavado de dinero".- José Antonio Meade.

"Ustedes usaron a la PGR para dañar mi imagen. Sabes que no es cierto. Te pregunto: tu jefe EPN ha operado con honestidad, ¿sí o no, Meade?".- Ricardo Anaya.

"La amnistía no significa impunidad. Se ha manejado de manera malintencionada de que quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos criminales".- AMLO.

"No es montón, Andrés, es que dices cada barbaridad, y los que dicen barbaridades hay que detenerlos".- Jaime Rodríguez Calderón.

"Digo no a la amnistía. No vamos a tener un México en paz si no lo tenemos seguro".- Margarita Zavala.

