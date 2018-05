Día de las Madres

Las frases más épicas de las mamás mexicanas

Si no has escuchado alguna de estas frases de mamá, seguro fracasaste como hijo

REDACCIÓN 07/05/2018 03:18 p.m.

Las mamás en general son una maravilla, pero las mexicanas son únicas y tiene frases que jamás olvidaremos (FOTO TOMADA DE WEB)

¿Quién de nosotros no ha escuchado alguna de estas épicas frases? Las mamás en general son una maravilla, pero las mexicanas tienen un toque único para demostrar su amor, preocupación y dedicación.

Estas son algunas de las mejores frases que escuchamos durante toda nuestra infancia, adolescencia y por qué no hasta en la adultez. Cualquier parecido con la manipulación, el chantaje o el juego emocional es pura coincidencia:

"USTED NO SE MANDA SOLO/A"

via GIPHY

"EN ESTA CASA SE COME LO QUE HAY, ESTO NO ES UN RESTAURANTE"

via GIPHY

"¿Y A MÍ QUE ME IMPORTA LO QUE HAGAN TUS AMIGOS?"

"NO ME CONTESTES NI ME LEVANTES LA VOZ"

"NO ME BUSQUES QUE ME VAS A ENCONTRAR"

"ESTAS NO SON HORAS DE LLEGAR A UNA CASA DECENTE"

via GIPHY

"¿QUÉ VAN A HACER EL DÍA QUE ME MUERA, QUIÉN LES VA A HACER TODO?"

via GIPHY

"DESPERDICIAR COMIDA ES PECADO"

via GIPHY

"CUANDO TENGAS HIJOS TE VAS A ACORDAR DE MÍ"

via GIPHY

"¿PARA QUÉ ME PREGUNTAN SI VAN A HACER LO CONTRARIO?"

via GIPHY

"ES QUE ERES IGUALITO/A TU PAPÁ"

via GIPHY

"ACABO DE ORDENAR LA CASA Y YA ME LA ESTÁS TIRANDO"

via GIPHY

"EN ESTA CASA SE HACE LO QUE YO DIGO Y PUNTO"

via GIPHY

"O SEA QUE SI PEDRITO SE TIRA DE UN PUENTE, ¿TÚ TAMBIÉN?"

via GIPHY

"CUENTO TRES Y YA LLEVO DOS EH!"

"¿YA TE LAVASTE LAS MANOS?"

via GIPHY

"PONTE UN SUÉTER QUE TE VAS A ENFERMAR"

via GIPHY

"TE LO DIGO POR TU BIEN"

"DAME PACIENCIA SEÑOR"

"CUÍDATE QUE ESTÁS ENGORDANDO"

via GIPHY

"TÚ CREES QUE YO NACÍ AYER"

"COMO AQUÍ TIENEN A LA SIRVIENTA QUE LES HACE TODO..."

via GIPHY

"¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE FUISTE A MISA?"

via GIPHY

"SIEMPRE CON LOS AMIGOS Y NUNCA TIENEN TIEMPO PARA UNO"

via GIPHY

"¡NO ENTIENDO COMO UNA PERSONA PUEDE PASAR TODO EL DÍA SENTADA EN LA COMPUTADORA!"

via GIPHY

"NO ANDES DESCALZO QUE TE VAS A ENFERMAR"





nl

LEA TAMBIEN Laura G comparte video de su hija y muestra sin querer que veía porno Laura G eliminó el video luego de darse cuenta de su resbalón y aclaró por qué aparecían imágenes porno

LEA TAMBIEN Critican a Cristian Castro por desnudarse en pleno concierto Los seguidores de Cristian Castro compartieron imágenes y videos del bochornoso momento, donde criticaron sus kilos de más

LEA TAMBIEN Usuarios de redes muestran su odio por Luisito Rey con memes Cada domingo se estrena un capitulo de una de las series más esperadas en México sobre la vida de Luis Miguel y que ha generado muchas criticas hacia su papá, Luis Miguel

LEA TAMBIEN Eugenio Derbez revela con quién fue su primera vez y a qué edad El actor y productor, Eugenio Derbez se presentó en el matutino "Despierta América" e hizo asombrosas revelaciones de su vida íntima