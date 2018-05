DEBATE PRESIDENCIAL

Las frases imperdibles de los candidatos en el Segundo Debate Presidencial

Estas son las frases que más destacaron en el segundo encuentro entre los candidatos a la Presidencia de la República en Tijuana, Baja California

MARLENE VALERO 20/05/2018 09:07 p.m.

Los candidatos con el comisionado presidente del INE (Foto: Twitter)

Los candidatos a la presidencia de la República mantuvieron esta noche el segundo encuentro de ideas, entre las que destacaron propuesta, opiniones, pero también acusaciones y descalificaciones.

Los asistentes son: Andrés Manuel López Obrador, de la coalición "Juntos haremos Historia"; Ricardo Anaya de "Por México al Frente"; José Antonio Meade de "Todos por México" y el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón,"El Bronco". Tras su declinación, Margarita Zavala no asistió.

La Silla Rota te da a conocer cuáles fueron las frases que más destacaron en este debate realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en la ciudad de Tijuana.

-"Lo primero que debemos hacer es destetarnos de los gringos. Los humanos hacen más daño con el veneno de su boca, y el presidente Trump es esto" Jaime Rodríguez

- "Tenemos que quitarnos la actitud del ratón chaparro, que no podemos. Tenemos que hablarle claro al presidente Trump. Nos mandó al yerno y nosotros a un enviado, yo me le voy a poner enfrente": Jaime Rodríguez

- "En política no se cometen errores, se comete uno y las demás son consecuencias. Sí fue un error, fue una humillación a México. Es un insulto que de un año diciéndonos violadores, lo reciban con alfombra roja": Ricardo Anaya

-"No la bravuconería, no esconderse para insultar": José Antonio Meade

-"Cuando tú fuiste jefe de gobierno en la Ciudad de México se cayó la inversión. Cuando no hay inversión, no hay empleo, discutámoslo Andrés Manuel": Ricardo Anaya

-"Voy a cuidar mi cartera": Andrés Manuel López Obrador

-"Están engañando al pueblo, uno con amor y paz y su corazón negro. El otro tiene a sus hijos en Estados Unidos. No van a poder hablarle a Trump siquiera": Jaime Rodríguez

-"Jaime, estás mal informado. Mis hijos no están en Estados Unidos": Ricardo Anaya

-"Anaya es un mentiroso. Aquí hay un dato oficial, cuando fui jefe es cuando más inversión extranjera llegó a la ciudad. 37 mil millones de dólares, nunca en la historia había llegado tanta inversión, yo a las pruebas me remito": Andrés Manuel López Obrador

-"Estás acostumbrado a mentir. Tu libro se llama las mentiras de Anaya y este es un capítulo más. Mentiroso, farsante": Andrés Manuel López Obrador

-"Aquí en farsante es Andrés Manuel, yo conozco ese numerito y es tramposo. Es la venta de Banamex y Bancomer, estás muy orgulloso de vender la banca y a las pruebas me remito": Ricardo Anaya

-"A ver, Andrés Manuel. No mientas, responde con claridad, esos números incluyen las ventas de Banamex y Bancomer. Y no sabes nada porque tus asesores te preparan las tarjetitas"

-"Estoy divertido aquí con el pleito": Jaime Rodríguez

-"Anaya es un demagogo. Un canallita. No estoy diciendo la verdad. Anaya y Meade pertenecen a la mafia del poder. Les vamos a ganar en la próxima elección": Andrés Manuel López

-"Andrés serénate, no te enojes": Ricardo Anaya

-"Yo le digo a Andrés Manuel: Demagogo él y Ricardo. No somos iguales, los que aquí estamos. El único que tiene una vida limpia, sin escándalos soy yo. Así que le pido respetuosamente, Andrés que no nos ponga en la misma canasta": José Antonio Meade

-"Qué tal si levantamos un inventario de todos aquellos que consumen droga. Yo lo haría": Jaime Rodríguez

-"Andrés Manuel sigue sin transparentar cómo ha vivido en estos años": José Antonio Meade

-"Es Ricky Rickín, canayín. No tiene nada que ver lo de mi hijo con que hayas mantenido a tu familia en Atlanta": Andrés Manuel López

-"Creen que pueden ser presidente si se la han pasado todo el debate peleando a ver quién es más rata, más venenoso de todos": Jaime Rodríguez

-"Abrazos, no balazos": Andrés Manuel López

-"Soy el que tengo más edad y experiencia y estoy muy bien de salud. Quieren enfermarme, estoy al cien, estoy macaneando y aunque se unan, voy a ganarles a la mafia del poder. Vamos a cortar de tajo la corrupción y la impunidad": Andrés Manuel López

-"Vamos a triunfar para sacar adelante al país y la patria es primero. Son dos agrupamientos, la mafia del poder, el PRIAN y nosotros": Andrés Manuel López

-"Son unas elecciones donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Entre las cuatro alternativas, no tengo ninguna duda, el mejor soy yo": José Antonio Meade

-"Sonríe. Vamos a ganar la elección y vamos a sacar a nuestro querido México al atraso. Tenemos lo que se necesita para que México se convierta en potencia mundial tenemos muchas riquezas. Nos falta un bueno gobierno, pero pronto vamos a ganar: ¡Viva México!": Andrés Manuel López

-"Gracias México, mi mamá no sabe leer y es mi héroe. Necesitamos quitar la pata del pescuezo y estos no son la opción. Mi mamá es mi héroe, no es Villa ni Zapata. No es con asistencialismo, sino generando condiciones. Ayúdenme mexicanos, denme la oportunidad de ser su presidente, que no tengamos complejos y que gritemos viva la nueva independencia": Jaime Rodríguez