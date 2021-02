Francisco Xavier afirma que ganó demanda tras sugerir que Fayad es gay

El excandidato a la gubernatura de Hidalgo Francisco Xavier Berganza afirmó que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito falló a su favor en la demanda por daño moral que interpuso en su contra el mandatario Omar Fayad Meneses, debido a un cuestionamiento sobre la sexualidad del priísta que hizo durante el debate en el que ambos participaron previo a la elección de 2016.

Aunque el 11 de agosto de 2017 el también cantautor dio a conocer que había sido sentenciado por el Tribunal de Justicia del Estado a pagar 25 millones de pesos y ofrecer una disculpa pública al exalcalde de Pachuca, tras el fallo a la demanda radicada con el número 422-16, afirmó que después de un amparo el magistrado José Guadalupe Sánchez González emitió un dictaminen que le favorece desde el 12 de abril.

No obstante, informó que Fayad Meneses interpuso un recurso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Eso es lo que menos me preocupa porque las verdades y mentiras siempre salen a flote, y la vamos a volver a ganar como siempre”, expresó Berganza en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

En el clip, el también exsenador confirmó que participará en el proceso electoral de 2022 para buscar su tercera candidatura al gobierno estatal.

“Si no sale un perfil real de oposición, que no tenga componendas con estos (gobernantes), que no anden con doble discurso, obviamente yo soy el primero que me formo (para participar). Mi ilusión es que se larguen, mi ilusión es que ya no haya corrupción y que salga adelante mi estado”, dijo.

Asimismo, se refirió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien, aseveró, le “puso” abogados cuando enfrentó un proceso penal “con otro gobernador”, cuyo nombre no especificó; por lo tanto, añadió, le está agradecido, pese a que insinuó posibles diferencias en formas de pensar.

Durante el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEEH), que se llevó a cabo el 14 de mayo de 2016, Francisco Xavier dirigió su última intervención a Fayad Meneses: “Yo respeto las preferencias sexuales y de religión de todo mundo: si tú eres homosexual o no, es un tema que yo voy a respetar toda la vía, el problema es mentir”.

Además, hizo alusión a que “se habla del asesinato, esto es muy delicado, del asesinato de Fernanda Lavalle, un transexual que se dice que tenía relación contigo y que lo amenazaste”.

La juez cuarto de lo civil en Pachuca, Ninfa Vargas Mendoza, le ordenó pagar 25 millones de pesos y ofrecer una disculpa pública en agosto de 2017. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo rechazó en noviembre una apelación que había hecho y ratificó la sentencia de la demanda por daño moral

mvf