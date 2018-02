FRANCISCO ROJAS SAN ROMÁN

Descartan hijos de Rojas venganza, "le pudo pasar a cualquiera"

En entrevista con La Silla Rota, los hijos del político se negaron a hablar de alguna línea de investigación pues indicaron que el tema es de la Fiscalía

06/02/2018 07:14 p.m.

Velan a Francisco Rojas San Román (Foto: Norma García)

CUAUTITLÁN IZCALLI, Estado de México (La Silla Rota).- Los hijos que le sobreviven al diputado federal del PRI con licencia, Francisco Rojas San Román, quien falleció la madrugada del martes después de haber sido baleado durante el fin de semana, negaron que su padre tuviera enemigos, problemas o rencillas con alguien y descartaron que su asesinato sea una venganza.

En entrevista con La Silla Rota, los hijos del político se negaron a hablar de alguna línea de investigación pues indicaron que el tema es de la Fiscalía General de Justicia estatal, pero dieron a entender que los balazos que recibió su padre fueron producto de la delincuencia común.

Francisco Rojas San Román fue baleado el sábado 3 de febrero alrededor de la media noche afuera de su casa cuando llegaba en una camioneta acompañado de su cuñada. Unas horas después se iba a registrar como precandidato por el PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli.

"Lo que le pasó a mi padre le puede pasar a cualquier ciudadano, no hay distinción entre un funcionario público de cualquier ideología o de cualquier cargo (...). A mi padre le faltaba el brazo derecho, hace 24 años le cortaron el brazo porque le dio cáncer, pero siempre manejaba. No debía nada a nadie, se fue tranquilo porque se fue un hombre íntegro que tampoco le debía nada a Dios, peleó hasta el final", dijo Francisco Rojas Cano, hijo del político.

"(Los agresores) no pueden seguir generando violencia para los ciudadanos, nos cambian la vida de un momento a otro; la violencia no puede seguir, no puede ser, mi papá no necesitaba seguridad, no se puede con la violencia, no es el camino, no es la forma, esto no puede quedar impune", añadió.

Los hijos explicaron que una de las balas salió del cuerpo de Rojas, pero la otra quedó alojada en el tórax por lo que fue intervenido quirúrgicamente para extraerla.

La salud del aspirante a alcalde empeoró la noche del lunes y estaba siendo trasladado al hospital Ángeles del Pedregal, pero falleció en la ambulancia.

"Cuando salió de la operación nos empezó a regañar; nos dijo "qué hacen aquí cabrones, ¿por qué no están trabajando?; es muy probable que no vuelva a caminar, consíganme una silla de ruedas y adáptenme la casa", fue lo que dijo.

La bala le dio en una vértebra y tenía una lesión en el pulmón de cuando le dio cáncer, lo que hacía que tuviera disminuida su capacidad respiratoria. Su primogénito explicó que se le empezó a comprimir el estómago y le empezó a faltar el aire; "luchó por su vida terriblemente las últimas 10 horas, falleció por paro cardiaco", relató entre sollozos.

Los hijos de Rojas pidieron que se recuerde a su padre como un hombre sencillo, humilde y trabajador que no ambicionaba poder ni dinero, como alguien que tenía cinco pantalones, tres pares de zapatos, y tres chamarras.

La tarde de este martes diversos actores políticos acudieron al velorio del priista con 21 años de trayectoria en el municipio.

El cuerpo de Francisco Rojas San Román llegó a su domicilio ubicado en la calle Adolfo López Mateos 42 en el pueblo de San Lorenzo Río Tenco hacia las 13 horas y 20 minutos más tarde llegó el gobernador Alfredo del Mazo Maza acompañado por el secretario de Desarrollo urbano y Metropolitano Enrique Jacob Rocha.

"Es un suceso lamentable, venimos a ver a la familia. Paco era un buen hombre al que todos queríamos mucho, un gran compañero, compañero diputado y venimos a darle el pésame a la familia. La fiscalía del Estado está haciendo las investigaciones correspondientes para llegar a fondo de este asunto", dijo el mandatario estatal.



También asistió la ex Alcaldesa de Cuautitlán Izcalli y aspirante al Senado de la República, Alejandra del Moral, el ex alcalde de Tlalnepantla y también funcionario estatal Pablo Basáñez, y Herminio Cahue, líder sindical en el Estado de México, entre otros personajes.

Al priista le sobreviven sus hijos Francisco, Aldo, Sergio e Irma, así como su esposa Irma Cano.

