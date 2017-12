FEMINICIDIO

"Adiós, Francia": carta a su hija disuelta en ácido

Francia tenía 26 años cuando desapareció, la buscaron por días sin éxito. Sin embargo, el 10 de diciembre del 2016 hallaron su cuerpo disuelto en ácido

Francia conoció a Emmanuel, su presunto asesino, en Tinder (Foto. tomada de la web)

Guanajuato.- Francia tenía 26 años cuando desapareció, la buscaron por días sin éxito. Sin embargo, el 10 de diciembre del 2016 hallaron su cuerpo sin vida.

Su cuerpo fue encontrado en partes, dentro de bolsas negras en una azotea , su asesino, disolvió a Francia en sosa caustica y ácido muriático.

Esta es la carta que su papá, aquel hombre que la amará toda la vida, le escribió para recordarla y decirle lo mucho que la extraña, ama y que luchara para que se haga justicia en su caso.

"Francia: Hija mía, mi abejita, hace más de un año sin ti y aún tu pérdida me causa un gran dolor. Como padre siempre desee lo mejor para ti, aunque tú no lo hayas visto de esa manera.

Tú madre y tus hermanas cada día extrañan más tú presencia.

Desde la última vez que te vi, no he cesado en buscarte y esclarecer lo que sucedió a pesar de todas las piedras que muchas personas han puesto en mi camino, sigo investigando para enviar un mensaje de seguridad a tus hermanas, mediante la aplicación de la justicia contra quien nos metió en esta horrible realidad."

La carta continúa:

"Me doy cuenta que la justicia no es algo que exista por sí misma, sino que se va construyendo con cada una de las pequeñas batallas que día a día ganamos contra del poder. Ya que hay muchas malas personas que desean que el estado actual de las cosas permanezca como tal y no afecte sus intereses.

Son muchas las sútiles formas bajo las cuales el poder se ejerce. Desde la más simple omisión o negligencia hasta el poder del dinero. Por todo lo que he visto en este largo camino, sé que la corrupción siempre ha estado presente, puedo enumerar bastantes, pero estoy entre la espada y la pared de denunciarlo, ya que correría el riesgo de quien me defiende se vuelva contra mí. Así que me mantengo a la espera de que a pesar de ello se haga justicia."

"Sé que nada de lo que haga me devolverá tu hermosa presencia, pero al menos me permite recuperar a tú madre y hermanas. Así como a toda la familia en el sentido amplio que te siguen amando. A ellas que aún creen en Dios, deseo fortalezcan su fe, al menos tienen ese consuelo.

Yo no sé qué habrá más allá de la vida y nada me llenaría más de júbilo el que esa creencia fuese realidad, para poder encontrarme algún día contigo nuevamente.

Adiós hija...si Dios existe deseo te bendiga.

Adiós Francia, esperemos que se haga justicia", concluye la carta.

El feminicidio que comenzó en Tinder

En agosto del 2016, Francia Ruth conoció a Emmanuel Valdés en Tinder, un red social que permite a los usuarios comunicarse con otras personas con base en sus preferencias para charlar y concretar citas o encuentros.

Fue a través de la red que Francia y Emmanuel se hicieron buenos amigos y después de platicar a través de la pantalla durante cuatro meses, decidieron conocerse en León, Guanajuato.

La joven de 26 años, salió de su casa ubicada en la colonia Los Naranjos, la mañana del 3 de diciembre con rumbo al Centro de Idiomas de la Universidad de Guanajuato, más tarde se vería con una amiga en un cine, sin embargo, nunca llegó.

Desde ese día no volvieron a ver a Francia y comenzaron con la búsqueda. Tanto sus amigos como su familia se encontraban desesperados por dar con el paradero de la joven.

Personas que conocían a Francia comenzaron a sospechar de su amigo de las redes sociales, pues aseguraban que tenía una relación con Emmanuel, un estudiante de medicina. El día que Francia desapareció fue vista por última vez en compañía del estudiante.

Fue entonces que pidieron ayuda las autoridades, y el 10 de diciembre los agentes realizaron una revisión al departamento de Emmanuel Valdés y se sorprendieron con lo que encontraron.

En el departamento estaba la ropa y una bolsa similar a la que portaba Francia el día en que desapareció.

El horror

Cuando los agentes se dirigieron a revisar la azotea del inmueble hallaron bolsas negras con huesos humanos y recipientes con sosa caústica, así como ácido muriático.

Los estudios genéticos permitieron confirmar que los restos eran los de la joven desaparecido. La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato logró capturar al feminicida en la Ciudad de México tras ejecutar una orden de aprehensión.

De acuerdo con las publicaciones de Excelsior, el joven había dejado de cursar la carrera de medicina en 2014, según consta en documentos que la propia Universidad de Guanajuato presentó al Ministerio Público.

Algunos de los conocidos de Emmanuel lo consideraban extraño y reservado, además de selectivo para sus amistades.

El chico llegó a tener problemas con sus compañeros de departamento. En una ocasión se lió a golpes con ellos, narraron sus amigos.

Autoridades dieron a conocer que cuando detuvieron a Emmanuel se veía impasible y sus respuestas fueron monosílabos. El joven de 26 años no mostró nerviosismo en su audiencia de formulación de imputación.

Ahora Emmanuel Denalí Valdez Bocanegra permanecerá recluido en el Cereso como presunto responsable de la muerte de Francia Ruth Ibarra Ramírez, vinculado a proceso por la juez Gabriela Berenice Pineda.

Con información de A Fondo y Debate