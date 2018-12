En vivo y en directo el minuto a minuto de Miss Universo 2018

Miss Universo 2018 será conducido por el polémico Steve Harvey, quien en el 2015 generó polémica al nombrar a la representante de Colombia como la nueva Miss Universo, y minutos después rectificar su error y darle la corona a la verdadera ganadora.

Las candidatas de 92 países participarán este año en la edición 67 de Miss Universo, un evento que marcará historia por la participación de dos mujeres transgénero.

Inicia la competencia por la corona de Miss Universo 2018

Comienza la competencia mundial entre 94 mujeres de diferentes países del mundo que compiten por la corona.

Demi-Leigh Nel-Peters, Miss Universo 2017 llega a la competencia. La modelo originaria de Sudáfrica subió a la pasarela de Miss Universo para desear suerte a las concursantes.

La concursantes de Miss Universo desfilan en traje de baño.

Estados Unidos, Venezuela, Indonesia, Brazil y Australia se quedan en Miss Universo.

Andrea Toscano no formó parte del Top 5 del continente americano.

La decisión fue tomada: Curacao, Costa Rica, Canadá, Puerto Rico y Jamaica forman parte del Top 5 de América.

Miss España queda eliminada, la primera transexual en presentar a un país no fue mencionada en el Top 5 del continente europeo.

¡Las participantes se preparan para salir a la pasarela! Uno de los números más esperados es el de Ángela Ponce, la primera mujer transexual en representar a un país en Miss Universo.

Y para prender el ambiente sube al escenario el cantante Ne-Yo.

Andrea Toscano, representante de México en Miss Universo, ya está en el Impact Arena de Bangkok de Tailandia.

#MissUniverse Mexico backstage before the National Costume Show. What did you think of her costume? #JuiceNest



Re-watch the National Costume Show https://t.co/jKuTs9uRtv pic.twitter.com/lPzq0AQ4tu