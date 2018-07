QUITARÁ PENSIÓN

Agradezco a Fox, Calderón y a Salinas sus muestras de respeto: AMLO

El presidente electo agradeció a los ex mandatarios por aceptar su triunfo en las urnas, sin embargo, reiteró que acabará con las pensiones para los ex presidentes

Agradezco a Fox, Calderón y a Salinas sus muestras de respeto: AMLO. (Foto: Especial)

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, agradeció Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, todos ellos ex presidentes de México, por aceptar su triunfo en las urnas y reiteró que acabará con la pensión para los ex mandatarios.

Luego de reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), López Obrador regresó a casa de campaña en la colonia Roma en donde agradeció las palabras del ex mandatario Vicente Fox, quien ayer por la noche en su programa Fox Populi de Milenio le deseó éxito en su gestión.

"Andrés, deseo que nos calles la boca a quienes no creímos en ti y que seas un presidente que represente a pobres y a ricos, a estudiantes, empresarios, emprendedores, periodistas, políticos, de todos los colores y sabores", dijo Fox.

Por lo anterior, López Obrados señaló que estamos en tiempos de reconciliación, y agradeció las muestras de respeto de los tres ex mandatarios:

"Le agradezco mucho al ex presidente Fox por sus palabras, estamos en un tiempo de reconciliación y unidad nacional, agradezco esas muestra de respeto hacia mi persona y lo mismo agradezco al ex presidente, al ex presidente Salinas de Gortari", y añadió que no habrá más pensiones para los ex presidentes.

"Eso ya se acordó, no va haber pensiones para los ex presidentes, pero eso no quita una cosa de la otra", dijo.

