Esta fue la canción que compuso Joan Sebastian para conquistar a Salma Hayek

16/07/2018

Durante una entrevista para el programa "Ventaneando", Julián Figueroa, dio a conocer que su padre, Joan Sebastian, compuso una canción para Salma Hayek.

De acuerdo con Excélsior, Figueroa aseguró que “hay cosas que no puedo negar”. “A fin de cuentas, yo creo que la única persona que realmente puede decir con exactitud a quién, cómo y cuándo le hizo el tema, o no, es mi padre… pero sí le hizo el tema a Salma Hayek. Probablemente lo hizo muy ilusionado. Es un tema hermoso, me encanta cantarlo”.

On my way to the #5050by2020 red carpet walk. Rumbo a la alfombra roja de #5050x2020 #womeninmotion @kering_official Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 12 May, 2018 a las 10:35 PDT

Yo no lo podría definir como mujeriego sino como enamorado (…) Él no podía estar solo con una mujer, dijo Julián.

Filmando La Derrota... Video ya disponible en Vevo y YouTube! Una publicación compartida de Joan Sebastian (@joansebastian) el 7 Jun, 2013 a las 11:23 PDT

Explicó que fueron diversas musas quien lo inspiraron en su carrera como lo fue Alicia Juárez -ex pareja de José Alfredo Jiménez- a quien le dedicó el tema "El primer tonto". Mientras que "Tatuajes", "El peor de tus antojos", "Llorar" para su madre Maribel Guardia.

Pero sin duda una de sus principales musas fue Salma Hayek con quien "tenía una amistad" y le compuso el tema "Eso y más", pues siempre fue el amor platónico de Sebastian.

La canción "Eso y más" habla de todos los obstáculos que está dispuesto a derribar para “poder mirarme en tus ojos bonitos. Y vivir la gloria de estar a tu lado…”.

El también cantante, dijo que su padre compuso el tema antes de que la actriz conociera y se casara con el empresario francés Francois-Henri Pinault.

