Estas fotos podrían ser la prueba de que los viajes en el tiempo sí son posibles

Un celular en 1938: Una foto revela a una mujer saliendo de una fábrica mientras habla por lo que parece ser un celular. Dicha foto fue tomada en 1938, cuando aún no existían los celulares. De acuerdo con la nieta de la mujer de la foto, su abuela sí hablaba por teléfono. Resulta que la mujer trabajaba en la fábrica Dupont y había sido escogida para probar los teléfonos inalámbricos que la fábrica estaba desarrollando.

El mural de 1930: En el mural Mr. Pynchon and the Settling of Springfield (El señor Pynchon y el asentamiento de Springfield), el cual instalaron en las oficinas del correo estatal de Springfield en 1937, se puede apreciar a un nativo sosteniendo lo que parece ser un teléfono inteligente.