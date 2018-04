Chiquis Rivera en polémica

Estas son las fotos de la presunta mujer que hizo un trío con Chiquis Rivera y Esteban Loaiza

Los rumores acerca de la relación que habrían sostenido Loaiza y Chiquis Rivera comenzaron a circular poco antes de la muerte de Jenni Rivera

REDACCIÓN 16/04/2018 08:43 p.m.

La hija de Lupillo Rivera, Abigail Rivera, fue quien hizo público que su prima, Chiquis Rivera había hecho un trío con Esteban Loaiza y una mujer de nombre Elena Jiménez (FOTO TOMADA DE WEB)

Luego de revelarse que la hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, tuvo relaciones sexuales con su padrastro, Esteban Loaiza y una tercera mujer, cuyo nombre sabemos es Elena Jiménez, salieron a la luz fotos de la presunta mujer.

De acuerdo con Grupo Fórmula, todo parece indicar que Elena Jiménez fue amiga muy cercana de la familia Rivera.

Cabe recordar que quien hizo público la supuesta relación entre Chiquis y Loaiza, fue la hija de Lupillo Rivera, Abigail Rivera, quien a través de un Facebook Live dio aseguró que su prima junto con el ex beisbolista realizó un trio con Elena Jiménez, quien habría sido la encargada de diseñar el anillo de compromiso que recibió Jenni Rivera.

Te acostaste con el esposo de tu mamá, con tu padrastro, en la recámara de tu madre. ¿Quién hace eso? Cuando pienso en esto, me hierve la sangre, primero porque cómo pudiste hacerle eso a tu madre, pero sobre todo porque no sólo eran tú y Esteban, fue un trío: eran Elena, Esteban y tú Chiquis, eso es enfermo, declaró la hija de Lupillo.





ASÍ RECORDÓ CHIQUIS RIVERA A SU MADRE, "LA DIVA DE LA BANDA"





Los rumores acerca de la relación que habrían sostenido Loaiza y Chiquis Rivera comenzaron a circular poco antes de la muerte de la cantante. Incluso, se habló de que ésta fue la razón del distanciamiento entre madre e hija.





nl

LEA TAMBIEN Ex pareja de Ninel Conde asegura que la cantante tiene nexos con el narco Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde, asegura que si la cantante no le deja ver a su hijo revelará los nexos que tiene con el narcotráfico

LEA TAMBIEN Aseguran que mamá de Luis Miguel vaga por las calles de Argentina Mediante redes sociales compartieron un video de la mamá de Luis Miguel donde supuestamente vaga por las calles de Argentina

LEA TAMBIEN Marjorie de Sousa y habla de Julian Gil pensando que su micrófono estaba apagado Marjorie de Sousa pensó que su micrófono estaba apagado cuando entre lágrimas contó el infierno que ha estado viviendo

LEA TAMBIEN El Instagram Stories de Belinda, relata cómo fue su primera vez Belinda compartió su experiencia en redes sociales, la cual fue incómoda e insufrible