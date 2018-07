Thalía cambia de look y sus fans aseguran que atraviesa por la crisis de los 40

REDACCIÓN 23/07/2018 08:08 p.m.

Thalía quiso mostrar otra de sus transformaciones y presumió su nuevo look, sin embargo sus fans no estuvieron nada contentos, aseguraron que la cantante atravesaba por la crisis de los 40 y que su imagen la había copiado de las artistas Ariana Grande y Jennifer Lopez.

De acuerdo con Publimetro, la cantante decidió sorprender a sus fans con un nuevo look y aunque no fue tan extravagante como sus transformaciones anteriores, logró llamar la atención de sus seguidores por su gran parecido a la diva del Bronx JLo y a la cantante juvenil Ariana Grande.

En la serie de fotografías que compartió a través de Instagram, Thalía se mostró con un traje de baño estilo retro de dos piezas, joyería dorada y con el cabello recogido en una cola de caballo muy larga que recordaba al estilo de sus colegas.

LOS COMENTARIOS

"thalia es la copia barata y fracasada de JLO siempre le copia en todo jajaj o no ?", "pero JLO tiene mejor cuerpo y es MUNDIALMENTE FAMOSA.......", "Siempre queriendo imitar a Jlo... porque Thalia, todo intenta y a nada le pega???",

Para otros el look no era el más adecuado e incluso aseguraron que se encuentra en la crisis de los 40.

"Con esa coleta tan falsa para calor no le queda ya está grande", "Ahora a @thalia le dio la crisis de los 40...ahora solo quiere es andar enseñando el cuero, hacer letras musicales de carajitos todas calientew, ahora esta desatada diciendo no me acuerdo.... pareciera que necesita diversión adicional...la verdad que la crisis de los 40 vuelve loca a la gente jejejjejeje","Photoshop demasiado en las piernas.. no manches"

nl

LEA TAMBIEN Modelo británica asegura que Madonna la acosó sexualmente durante dos años La modelo Amanda Cazalet, reveló que Madonna se obsesionó con ella después de que grabaron un video juntas

LEA TAMBIEN Usuarios de redes registraron la visita de los actores de "Breaking Bad" a Oaxaca Los usuarios de redes se convirtieron en la envidia de muchos al compartir fotos junto a los actores que interpretaron a Walter White y Jesse Pinkman

LEA TAMBIEN Imágenes que retratan la agonía de Amy Winehouse en sus últimos días Las imágenes fueron tomadas en el 2009, cuando Amy Winehouse atravesaba un periodo de rehabilitación en la isla de Santa Lucía