Difunden presunta foto sexual de Tábata Jalil y ella responde

REDACCIÓN 08/10/2018 12:33 p.m.

Hace un par de días comenzó a circular en redes sociales una presunta foto sexual de la conductora de "Venga la Alegría", Tábata Jalil, en la imagen se especula que practica sexo oral a un compañero en el foro.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la foto que circuló a través de Twitter, es borrosa y en tonos obscuros, no define si se trata o no Tábata y pareciera tratarse de un montaje, no obstante generó miles de reacciones en la red social.

Ante la infame publicación, Jalil decidió contestar en sus de redes sociales con mensajes positivos e incluso mandado buenos deseos a quien "le hace daño".

Buenos días!!!! ?????????????????????? Ama a aquellos que te tratan bien y reza por los que no... Ánimo ánimo!!!! #FelizLunes pic.twitter.com/WykoKffqR7 — Tabata Jalil (@Tabatajalilreal) 8 de octubre de 2018

nl

