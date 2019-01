Ella es la misteriosa mujer que aseguran es la madre de los hijos de Ricky Martin

REDACCIÓN 03/01/2019 07:07 p.m.

Ricky Martin ha formado una de las familias más hermosas del entretenimiento. Junto a su esposo Jwan Yosef ha criado a los guapos Matteo y Valentino. Ahora, recibieron el 2018 con una nueva integrante, una hermosa bebé. En redes sociales comenzaron las especulaciones y aseguran que esta misteriosa y hermosa mujer es la madre de sus hijos.

De acuerdo con Publimetro, el cantante siempre ha sido muy discreto sobre su vida privada. Por lo tanto, jamás ha descubierto quién es la madre de sus hijos. Solamente ha declarado que no ha rentado vientre, y fue una amiga muy querida quien les dio la oportunidad de ser padres.

Los usuarios, con dichos indicios, aseguran es la presentadora venezolana Eglantina Zingg. Los rumores se desataron cuando Ricky Martin publicó una fotografía con la guapa mujer en donde se encontraba abrazándola cariñosamente.

Sus fans aseguran que hay un gran parecido de ella y sus mellizos. Tanto así que en los comentarios hasta compararon dos fotografías. El cantante ha asegurado que él jamás alquiló un vientre y expresó su sentir ante esas prácticas.

"Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él [...] Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo".

La pequeña Lucía fue presentada el 31 de diciembre con un emotivo mensaje conmovió a la población de Instagram. No hay información verídica sobre quién es la madre y hasta otros indican que la llegada de la pequeña se trató de una adopción.

