Novio de Dulce María desata polémica al compartir una foto íntima de la cantante

REDACCIÓN 19/07/2018 06:51 p.m.

La actriz Dulce María siempre se ha caracterizado por ser muy reservada en su vida personal, sin embargo al parecer una publicación se le salió de las manos.

Actualmente Dulce María sale con Paco Álvarez y este publicó a través de sus redes sociales una fotografía íntima de la cantante y un mensaje algo subidito de tono.

Frente al sol hicimos el amor mientras caía la luz en Santa Mónica y la negrura se tornaba muda. La promesa nació de nuestros labios, se puede leer junto a la polémica instantánea.

Tras la publicación los fans de la cantante no dudaron y manifestaron su descontento por la publicación, ya que aseguraron que no estaba bien que Paco sacara a la luz detalles íntimos de la relación.

CHRIS HEMSWORTH BAILA AL RITMO DE "DESPACITO" CON SU ESPOSA

Próximamente ...?????? ?? #shooting Una publicación compartida de Dulce Maria (@dulcemaria) el 17 Jul, 2018 a las 8:25 PDT

Además de que no entendían el zoom de la foto precisamente en los pechos de Dulce.

"No entiendo que tiene que ver el texto con esta foto. Y este zoom al pecho de Dulce no es nada romántico", "Dulce María es una figura pública. Ten cuidado con lo que publicas. Puedes afectar su imagen y su carrera", algunos de los comentarios por parte de sus fans.

Asimismo Paco Álvarez decidió contestar los comentarios negativos y dejar todo claro.

"¿Nunca has visto a alguien en bikini? Supongo que eso es muy fuerte para ti. Las palabras que están allí significan algo para nosotros, algo que nos llena de orgullo y amor. Algo que para nosotros tiene sentido. Para ti no lo tiene", "¿Cómo por qué estaría fuera de lugar escribirle algo a mi pareja y poner una foto juntos? Es que de verdad no entiendo", reiteró la pareja de Dulce María.

auc

LEA TAMBIEN David Zepeda sufre aparatosa caída en programa de TV El actor compartió el video de su caída en redes sociales donde se viralizó y generó decenas de comentarios

LEA TAMBIEN Así luce actualmente la niña de "No se aceptan devoluciones" Su actuación en la película de Eugenio Derbez le abrió las puertas al mundo del espectáculo, hoy además de ser actriz es modelo.