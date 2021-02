Desconfían víctimas de Guerrero de foros de pacificación; tiene Estado deuda histórica

Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Gobernación, en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo que el Estado tiene una deuda histórica con miles de guerrerenses que han sido víctimas de la violencia.

“No voy a estar de florero, vamos a asumir compromisos para tener resultados, y si no hay resultados tendré que separarme de este encargo”, dijo el encargado de esta tarea en el encuentro del Centro de Convenciones de Acapulco.

Reiteró su compromiso con los padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y aseguró que habrá castigo para los culpables, sea quien sea.

Recordó que en total habrá 18 foros y 25 consultas especializadas en distintas ciudades de México y sedes que consideren a los mexicanos en el exterior, con el objetivo de trazar la estrategia que ayude a mitigar la violencia a nivel nacional; estos foros y consultas terminarán en octubre.

Dijo que conforme a la propuesta que presentó durante su campaña electoral, López Obrador convocó a expertos en diversas materias para discutir cómo se puede beneficiar a quienes están presos por haber sido forzados, por ejemplo, a cultivar sustancias prohibidas, como primer paso para la pacificación. También a indígenas que no tuvieron acceso a interpretación en su lengua durante los juicios, o incluso jóvenes que fueron encarcelados por llevar consigo pequeñas cantidades de droga para su autoconsumo.





Acapulco inauguró el Foro de Consulta para Trazar la Ruta de Pacificación y la Reconciliación Nacional. En las instalaciones del Centro de Convenciones, la encargada de coordinar el proceso de consulta, Loretta Ortiz Ahlf, dijo que la creación de los foros tiene como finalidad contribuir a transformar la situación de conflicto social y violencia sobre una situación de diálogo.

Dijo que todas las propuestas que se reciban de parte de los colectivos, asociaciones de familiares de desaparecidos, serán entregadas al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para analizarlas y trazar la ruta hacia el pacto de reconciliación nacional y el proyecto de nación.





Foro Escucha Acapulco.

Por la pacificación y reconciliación nacional pic.twitter.com/6NIE2lEnUI — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) 28 de agosto de 2018





En el Centro de Convenciones de Acapulco se llevarán a cabo las mesas de trabajo a puerta cerrada, sin el acceso a medios de comunicación y, posteriormente, se darán a conocer las conclusiones.

Previamente, representantes de colectivos y de organismos de derechos humanos advirtieron que ven pocas perspectivas del foro para el Plan de Pacificación del próximo gobierno federal en Acapulco, ante la postura asumida de “olvido no, perdón sí” que se ha planteado en otros estados del país.

Sofía Lorena Mendoza, viuda del dirigente de Unidad Popular (UP) privado de su libertad y luego ejecutado en Iguala en el 2013, Arturo Hernández Cardona, declaró vía telefónica que han tenido reuniones previas con los senadores electos Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado, pero que “la idea que tenemos entre los colectivos es que no nos va a gustar que nos den el mismo trato que les han venido dando a los familiares de las víctimas de otros estados”.

Agregó que por lo sensible del tema en Guerrero, si no se reencauzan desde aquí estos foros a favor de la opinión de la mayoría de los familiares de las víctimas que se han pronunciado por el “ni perdón ni olvido”, será difícil que cambie la postura del próximo gobierno de López Obrador y que comenzará la decepción, porque se vislumbraría que se mantendrá la impunidad.

“Nuestra inconformidad es esa, que se habla de perdón cuando no ha habido justicia para que de ahí devenga lo demás”, expresó y agregó que no sabe cómo se pueda venir a decir aquí que haya perdón cuando Guerrero ha sido uno de los estados más afectados en cuanto a impunidad.

Lorena Mendoza expresó que no se trata solamente de hablar de una víctima directa de la violencia, sino todo lo que esto implica, porque con un asesinato o una desaparición se afecta a toda la familia, que se desintegra, “pero sobre todo se vive todo un sufrimiento por la pérdida de uno de los integrantes de la familia, y es difícil que puedan perdonar a quien les arrebató a su familiar”.

Guadalupe Rodríguez Narciso, presidenta del Colectivo de Víctimas de Chilpancingo y madre de un joven desaparecido, declaró que las víctimas o sus familiares están de acuerdo que haya un perdón moral o espiritual “para sacar ese dolor y coraje que traemos, así como razonar y caminar con perspectivas sin odios ni resentimientos”, pero el papel de la autoridad es aplicar la justicia y la ley a los victimarios, no perdonarlos.

Adelantó que en el caso de su colectivo la postura que asumirán en el foro de este martes será que “no estamos dispuestos a que no se nos haga justicia, creo que todo México y Guerrero está ansioso de justicia, no nada más las víctimas, sino todo el entorno ciudadano, en todos los sentidos hay necesidad y urgencia de justicia”, recalcó.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández declaró que hizo falta mayor acercamiento y difusión de los organizadores del foro con los colectivos y familiares de víctimas, que no todos están informados, por lo que carecerán de una estrategia para hacer llegar sus planteamientos con claridad.

“Tememos que no se va a plantear la generalidad de la problemática por falta de difusión, y luego, a lo mejor se presentará una falta de interés por no saber qué es exactamente lo que va a seguir después de haber presentado sus problemas y no habrá confianza ni seguridad de que su testimonio pueda ayudar a hacer cambios importantes en cuanto a la atención a las víctimas, combate a la impunidad e investigaciones”.

Además, Barrera Hernández destacó que las condiciones de Guerrero no son las óptimas como para hablar con franqueza y profundidad de lo que se está viviendo, “como que hay temor y una sensación de que puede ser en vano y que puede ser riesgoso”.

Dijo que el clima que se vive en Guerrero aún no es propicio para que las víctimas o sus familiares se sientan escuchadas, protegidas, atendidas y comprendidas en su momento de dolor, sufrimiento, miedo e inseguridad.

José Díaz Navarro, el presidente del colectivo Siempre Vivos, un grupo que se conformó con familiares de desaparecidos de Chilapa, este municipio de la Montaña baja invadido de casos de violencia, aprovechó su participación para exponer que los generadores de parte de la violencia en ese municipio son los hermanos Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez, líder del grupo criminal de Los Ardillos.

También descargó responsabilidad en el actual diputado electo del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes del grupo criminal regional:

“(…) tiene que ser investigado. Hay una carpeta el Seido y ahí es mencionado, él dice que es una blanca palomita pero nosotros sabemos que es cómplice. Es la peor familia que ha parido el estado de Guerrero”.

La presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País (Colectivo Chilpancingo), Guadalupe Rodríguez Narciso, pidió a quien representó el próximo gobierno en este foro, que nos los defraude con el tema de la justicia, ye es recordó la razono de que serán gobierno: “si llegaron al poder es por este dolor”.





JGM