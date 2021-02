"Me llevo mi perdón a la tumba": Hipólito Mora

“Dios decidirá a quién perdonar”, declaró Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, con respecto al grupo armado que atacó la comunidad de La Ruana, que dejó como saldo dos muertos, uno de ellos era su hijo.

Mora acudirá al Foro Escucha Morelia, el cual tendrá lugar este martes en la Universidad Michoacana, las cuales tienen como objetivo final crear un proyecto de pacificación y reconciliación, las cuales fueron convocadas por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.

El 16 de diciembre de 2014, hombres armados liderados por Luis Antonio Torres, El Americano se enfrentaron con fuerzas rurales, en la comunidad de la Ruana.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Hipólito Mora dijo:

Yo no les doy el perdón. Me voy con él a la tumba. Esa chambita se la dejo a Dios y Dios que decida a quién perdonar y a quién no, yo sigo con mis ideales”.

Durante la inauguración de los foros de pacificación, en Ciudad Juárez, Chihuahua, López Obrador sentenció: “perdón si, olvido no”.

También advirtió al presidente electo que tenga cuidado con la utilización de las palabras y la petición del perdón a las víctimas.

Es fácil decirle a alguien perdona… pero tenemos que ser cuidadosos cuando le decimos a alguien que perdone y saber a quién le vamos a decir”, dijo.

