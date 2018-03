Con tres novedades arranca el Campeonato Fórmula 1

JOSÉ LUIS AYALA 22/03/2018 06:35 p.m.

La madrugada de este viernes, en tiempo de México, se encenderán los motores del Gran Premio de Australia, que da inicio al Campeonato de la Fórmula 1, en el que habrá tres novedades de alto peso dentro de los reglamentos técnico y deportivo.

Las modificaciones más significativas son la llegada del Halo, la reducción de cuatro a tres motores por piloto y el aumento en el número de gamas de neumáticos, tras la inclusión de dos nuevos compuestos: hiperblando y superduro.

El Halo es un nuevo dispositivo que mejora de forma sustancial la seguridad para el piloto en caso de volcadura durante un accidente o de fuerte contacto contra los muros u otros autos.

Este nuevo implemento consta de un habitáculo formado por tres barras de titanio que deberá estar ubicado sobre la cabina del piloto, se estima que su peso sea de 6 kilos, sin embargo éste podría llegar hasta los 14 kilos, por lo que los pilotos se verán obligados a bajar de peso para no afectar el peso total del auto.

El uso del Halo es obligatorio, pero solo con el diseño básico que dictan las reglas, por lo que hay cierto margen para que los equipos modifiquen su superficie y lo hagan más eficiente sin afectar las condiciones del auto.

Dentro del aspecto aerodinámico de los autos para este año se decidió prohibir dos elementos: la aleta de tiburón, que se ubicaba sobre la tapa del motor; y el T-Wings, que era un elemento que aportaba mejor flujo de aire hacia la parte trasera del bólido.

En cuanto a las suspensiones, queda prohibido el sistema probado el año pasado por equipos como Red Bull y Ferrari, que mediante unos ajustes variaban la altura del coche en función del ángulo de dirección.

De la misma manera, el consumo de aceite estará especialmente vigilado en 2018. Sólo se podrá quemar 0.6 litros cada 100 kilómetros. Cada equipo solo podrá disponer de un tipo de lubricante y deberá facilitar muestras a la FIA para poder medir el consumo en cada una de las sesiones.

